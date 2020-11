Format Court jour 4, les coups de coeur de la rédaction

Avant dernier jour au Festival Format court ! Après 3 jours de ravissement, de rencontres et films de tous horizons, cette nouvelle sélection promet elle aussi son lot de festivités. Voici les coups de cœur de la rédaction issus du programme officiel de ce nouveau jour.

Cette année, le festival s’engage dans la compétition. Celle-ci est composée de 25 films retenus pour l’occasion par le comité de sélection. La plupart d’entre eux seront visibles pendant 24h et en accès libre sur le site de Format Court ( ici ). Fictions, animations, films expérimentaux et documentaires, tous ont été retenus pour leur exigence, leur audace et leur liberté. À l’issue du festival, 8 prix seront remis au total, dont celui du public pour lequel on peut d’ores et déjà voter sur le site !

En attendant, voici les coups de cœur de la rédaction pour cette nouvelle journée :

Le Péril Jaune de Owen Morandeau & Thibault Le Goff

De ce qui semble être une soirée ordinaire dans un bar occupé par quelques habitués, se dessine peu à peu les prémices d’une nuit bien éméchée. Les scènes s’enchaînent alors, de la philosophie de comptoir à la bagarre, de la drague à la danse exaltée, des confidences aux fragments de poésie mélancolique.

Le Bal de Jean-Baptiste Durand

Kader, homme moyen sûr de lui et entraîneur d’une équipe de foot, refuse de voir les sentiments que la mère d’un de ces élèves a pour lui. Une virée en boîte de nuit avec son meilleur ami et la rencontre d’une femme étrange vont lui faire changer de regard.

