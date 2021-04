Agenda cinéma de la semaine du 28 avril

Nous attendons tous et toutes sagement la réouverture des salles de cinéma prévues (peut-être) pour mi-mai. Et pour patienter quoi de mieux qu’une sélection séries et films à regarder depuis son canapé. Au programme : plaisir féminin, road trip familial et des héros de toutes sortes !



Bienvenue dans le monde du plaisir féminin

Nouveauté de ce mercredi 28 avril, la nouvelle série produite par Netflix, Sexify. Réalisée par le polonais Piotr Domalewski, les huits épisodes d’une quarantaine de minutes chacun suivent le quotidien d’une étudiante qui tente de créer une application sexuelle innovante afin de remporter un concours. Seul problème ; Natalia ne connait rien aux plaisir féminin. Aux côtés de ses amies, elle se lance dans l’exploration intimidante de son intimité… sous tous ses aspects.

Action, complot, et CIA : le dernier film de Stefano Sollima

Disponible sur Prime Vidéo le 30 avril prochain, le dernier film d’action Sans aucun remords réalisé par Stefano Sollima est l’un des plus attendus du mois. Revenant sur les origines du héros John Clark de l’univers de Tom Clancy, le film combine conspiration internationale, désir de vengeance, soldats russes et CIA… Une combinaison gagnante avec, en star principale, Michael B Jordan, marine des forces spéciales, chargé d’empêcher un désastre imminent tout en poursuivant les assassins de sa femme.

Un infiltré chez les Black Panthers

Nommé dans la catégorie « meilleur film » aux Oscars, le long métrage « Judas and the Black Messiah« , biopic du dirigeant des Black Panthers, est disponible en achat digital depuis aujourd’hui. Réalisé par Shaka King, le film est inspiré de faits réels et relate l’infiltration d’un informateur du FBI, William O’Neal au sein des Black Panthers de l’Illinois. Il est chargé de surveiller Fred Hampton, le jeune et charismatique leader du mouvement. O’Neal, malfrat professionnel affronte un vrai dilemme : se rallier à la cause ou neutraliser Hampton et ses alliés comme l’exige le FBI et son dirigeant, J. Edgar Hoover.

Humour et action : une nouvelle production Marvel

Les fans de l’univers Marvel seront ravis : Falcon et le Soldat de l’Hiver est disponible depuis le 19 mars sur Disney+ ! Cette mini-série entre le buddy movie et la série d’espionnage prend la suite des événements d’Avengers : Endgame. Falcon et le Soldat de l’Hiver s’associent dans une aventure planétaire et font face aux Flags Smashers, un groupe terroriste cherchant à faire revenir le monde à son état pendant l’Éclipse. Action, humour et personnages attachants sont au programme comme à l’accoutumée des productions Marvel.

En famille

Le nouveau film d’animation « Les Mitchell contre les Machines » débarque ce vendredi 30 avril sur Netflix. Scénarisé et réalisé par Michael Rianda, cette comédie familiale raconte l’histoire d’une famille qui peine à communiquer alors que la planète est envahit de nouvelles technologies. Le père décide d’organiser un road-trip, pour emmener sa fille à la fac, fraîchement acceptée dans l’école de cinéma de ses rêves, et passer un dernier moment en famille. Mais des robots envoyés par une intelligence artificielle se mettent à enlever les humains. La famille devient alors le dernier espoir de l’humanité. Une comédie aux ambitions inclusives, et à la narration rocambolesque : de quoi ravir petits et grands !

Visuel : Affiche de la série Sexify