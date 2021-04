Olivier Mantei va diriger la Philharmonie de Paris

Le directeur de l’Opéra-Comique a été désigné pour prendre la suite de Laurent Bayle à la tête de la Philharmonie de Paris. Olivier Mantei devrait prendre ses fonctions le 1er novembre 2021 et devra donc quitter l’Opéra-Comique.

L’évènement était attendu puisque la mandature de Laurent Bayle, directeur général de la Cité de la musique et président de la Philharmonie de Paris depuis sa création en 2015, est arrivée à sa fin le 31 mars. Le 12 avril, le ministère de la culture avait signé la décision conférant à Laurent Bayle, l’intérim jusqu’à la nomination d’un nouveau président.

Selon le journal Le Monde, le choix d’Olivier Mantei aurait été proposé par le ministère de la Culture et la mairie de Paris et validé par Emmanuel Macron. Il prendra ses fonctions le 1er novembre pour un mandat de cinq ans, jusqu’en 2026 et quittera l’Opéra-Comique, deux ans plus tôt que prévu, puisqu’en juin dernier son mandat avait été prolongé jusqu’en 2023.

La Philharmonie de Paris, l’institution qui fait vivre la musique.

La Philharmonie, est une institution musicale parisienne qui accueille plus de 500 concerts par an avec un répertoire très diversifié : symphonique, baroque, contemporain, musique du monde, jazz, pop ou rock. Mais il y a bien plus que des concerts à la Philharmonie. L’ambition est « Faire se côtoyer, se confronter au sein des mêmes espaces les plus grandes formations, les jeunes musiciens et les enfants qui débutent la musique » selon Laurent Bayle, l’actuel directeur de la Philharmonie de Paris. Véritable projet éducatif, des ateliers pour toute la famille, des conférences, des mini-festivals, des débats, des colloques participent à la vie de ce lieu incontournable de la ville de Paris. La Philharmonie c’est également un musée pour vivre la musique avec plus de 8 000 instruments et objets d’arts qui retracent l’histoire de la musique occidentale du XVIe siècle à nos jours.

Du théâtre des Bouffes du Nord à l’Opéra-Comique

Le projet artistique et culturel d’Olivier Mantei pour la Cité de la Musique-Philharmonie de Paris « vise à faire de l’établissement un lieu de vie, accessible et exemplaire en termes d’inclusion et d’ancrage territorial » souligne le communiqué de presse du ministère de la Culture. « Olivier Mantei propose une politique de programmation ouverte à toutes les esthétiques musicales, pour conjuguer proximité et excellence ». Il souhaite développer le rayonnement national et international de l’établissant en s’appuyant sur l’Orchestre de Paris et ses chœurs précise le communiqué.

Après deux années de classes préparatoires littéraires, un DEA de lettres modernes et un doctorat en Musicologie à EHESS, Olivier Mantei enseigne la musique à Casablanca, au Maroc puis à Paris avant de devenir administrateur de plusieurs formations musicales, comme le Chœur Accentus dirigé par Laurence Equilbey, et La Chambre Philharmonique avec Emmanuel Krivine. Il crée et préside la FEVIS (Fédération des Ensembles Vocaux et Instrumentaux Spécialisés). Enfin il collabore avec Peter Brook au théâtre des Bouffes du Nord puis devient en 2007, directeur adjoint de l’Opéra-Comique et en assure la direction générale à partir de 2015.

Reste à savoir, dans ce jeu des chaises musicales, qui prendra les rênes de l’Opéra-Comique.

Visuel : © Fred Romero Paris – Philharmonie de Paris (CC BY 2.0)