« Celles qui chantent » : un film varié et sensible

Enfin, le passage récurrent de lieux luxueux (l’Opéra-Garnier de Une Nuit à l’opéra et l’Opéra-Bastille de Violetta) à des espaces dépouillés (les grottes des Divas du Taguerabt ou l’intérieur de Hidden) souligne l’inégale répartition des richesses.

Car le recueil que forme Celles qui chantent fait, volontairement ou non, discours. L’impossibilité pour Jafar Panahi de filmer la chanteuse est ainsi due au patriarcat, sujet qui occupe une bonne part des conversations du film. Karim Messaoui, dans Les Divas du Taguerabt, témoigne de l’absurdité de l’érection d’un opéra dans une Algérie qui regorge de chanteurs traditionnels.

Cette sensibilité passe aussi par le sujet des films. Celui de Julie Deliquet nous fait ressentir l’inquiétude du double de la Violetta de la Traviata, une jeune femme atteinte de cancer. Du côté de Karin Messaoui, on suit avec émotion la progression vers les grottes où se regroupent les « divas ». Un rien de frisson et de nostalgie, aussi, quand Maria Callas, dans Une Nuit à l’opéra, paraît ; d’effroi quand le personnage de Hidden, le film de Jafar Panahi, aborde la question de l’excision.

Un film sensible

Une variété due également aux matières travaillées : alors que Sergeï Loznitsa propose, dans Une Nuit à l’opéra, un très beau montage d’images d’archive, Julie Deliquet mêle, dans Violetta, fiction et documentaire. De leur côté, Jafar Panahi et Karim Moussaoui nous entrainent dans de vrais/faux films d’investigation, à la recherche de chanteuses traditionnelles. Un sublime pendant aux ors de l’Opéra-Garnier du film de Loznitsa.

Une variété qui doit beaucoup au profil des réalisateurs. Pensez un peu : une metteuse en scène de théâtre qui passe pour la première fois à la réalisation, Julie Deliquet ; des réalisateurs aguerris, Sergei Loznitsa , Karim Moussaoui , et Jafar Panahi .

La scène digitale de l’Opéra national de Paris 3e scène a proposé à quatre artistes, Julie Deliquet, Sergei Loznitsa, Karim Moussaoui, et Jafar Panahi de réaliser des courts-métrages sur le chant et la musique. Il en ressort un très beau film à quatre voix, qui brille par sa diversité, qui aurait dû être présenté à Cannes cette année.

« Celles qui chantent » : un film varié et sensible

Julia Wahl

Après dix ans d'enseignement des lettres en lycée, je travaille actuellement à la compagnie de danse verticale Retouramont comme chargée de diffusion et de production. Auparavant, j'ai œuvré six mois à l'Action culturelle du Mouffetard-Théâtre des arts de la marionnette. A côté des ces activités professionnelles, je chronique régulièrement le cinéma, le théâtre et la politique culturelle pour Toute la Culture.