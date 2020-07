Un « Roméo et Juliette » de Benjamin Millepied programmé en janvier 2021 à la Seine Musicale

Le chorégraphe, danseur et metteur scène Benjamin Millepied reviendra en 2021 avec une adaptation dansée de la célèbre pièce Roméo et Juliette, à la Seine Musicale.

C’est dans le cadre du L.A. Dance Project que le chorégraphe propose cette adaptation du ballet de Prokofiev, prévue pour janvier 2021. Les réservations sont d’ores et déjà ouvertes.

Roméo et Juliette : Benjamin Millepied joue la carte de l’événement à la Seine Musicale pour son retour à Paris.

En se réappropriant le classique de Shakespeare, le chorégraphe français Benjamin Millepied célèbre l’amour dans sa dimension universelle. Les acteurs sont interchangeables car, chaque soir, parmi les douze danseurs de sa compagnie L.A Dance Project, c’est un duo différent qui est choisi pour incarner sur scène le rôle des mythique amants tragiques shakespeariens : une façon, très certainement, d’engager une réflexion sur l’universalité des enjeux de la pièce. Le cadre de la tragédie est moderne – Los Angeles – et l’originelle cité de Vérone est donc déjà bien loin derrière nous. Sur la musique de Prokofiev, Roméo et Juliette, deux jeunes adultes urbains, vont encore une fois devoir affronter, abolir les normes sociales qui sont un frein inexpugnable à leur amour.

Benjamin Millepied investit un lieu tout à fait particulier, La Seine Musicale : un endroit propice à une mise en scène moderne et innovante. Le choix de ce lieu n’est en effet pas tellement surprenant de sa part. La Seine Musicale se veut être depuis le début un lieu pluridisciplinaire de création artistique, à l’écart des lieux consacrés exclusivement à l’art de la danse. Elle offre donc à Benjamin Millepied des possibilités techniques favorables à une mise en scène moderne et hors des sentiers battus. La performance de la tragédie est à la fois dansante, théâtrale et cinématographique, grâce à un dispositif de projection inédit par lequel les danseurs sont filmés en live, puis projetés sur des écrans situés à plusieurs endroits dans la salle. Autrement dit, le spectacle se veut être totalement entraînant et immersif, et le spectateur sera d’autant plus motivé pour assister à cet événement quand il entendra que la presse salue déjà à l’unanimité cette nouvelle adaptation du mythe de Roméo et Juliette : « Stupéfiant, éblouissant et déchirant à la fois … » – annonce la revue américaine The New Yorker.

Benjamin Millepied à la Seine Musicale, du 21 au 30 jan. 2021. Informations.

© vidéo : YouTube.

© J.Rose