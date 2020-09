Le grand chelem des vernissages de la semaine du 15 septembre

Après des mois confinés et les vacances loin de Paris, la rentrée s’annoncent très culturelle dans la capitale ! Voici répertoriées pour vous, les expositions qui commencent la semaine du 15 septembre. Classées par ordre chronologique, il y a de quoi se préparer un joli programme !

Ruines, l’expo photo de Josef Koudelka à la BnF

Pour notre plus grand plaisir, la BnF donne carte blanche à l’artiste Josef Koudelka pour mettre en place son exposition sobrement nommée ‘Ruines’. Elle regroupe quelques 110 tirages exceptionnels, grâce auxquels vous pourrez suivre les pas de l’artiste à travers le monde entier, en quête des plus beaux sites archéologiques du monde. À partir du 15 septembre, embarquez pour un voyage mémorable dans les vestiges des mondes anciens.

Joseph Koudelka. Ruines. BnF. Du 15 septembre au 16 décembre 2020.

Sarah Moon au Musée d’Art Moderne de Paris

En cette rentrée, le MAM met à l’honneur Sarah Moon dans cette exposition très attendue. D’abord mannequin dans les années 1960, elle passe derrière l’objectif et devient une des grandes photographes de mode de son époque alors que le milieu était largement dominé par les hommes. Pour sa première retrospective dans un musée, l’exposition présente les clichés les plus célèbres de la photographe connue pour son esthétique à la frontière entre le conte de fées et romantisme noir. Une occasion en or pour découvrir ou redécouvrir les œuvres de Sarah Moon.

Sarah Moon PasséPrésent. Musée d’Art Moderne de Paris. Du 18 septembre 2020 au 10 janvier 2021.

L’âge d’or de la peinture danoise au Petit Palais

Le Petit Palais, le National museum de Stockholm et le SMK de Copenhague élaborent un partenariat exceptionnel pour vous présenter une exposition sur L’Âge d’or de la peinture danoise. Vous pourrez y retrouver les grands noms de la peinture danoise, de 1800 à 1864. L’exposition rassemble plus de 200 œuvres originales et marquées par le savoir-faire de leurs auteurs et, à travers elles, vous pourrez en apprendre sur les grands artistes Danois et leur vie quotidienne au XIXe siècle.

L’âge d’or de la peinture danoise. Le Petit Palais. Du 22 septembre 2020 au 3 janvier 2021.

Man Ray et la mode au Musée du Luxembourg

Le Musée du Luxembourg consacre une exposition à Man Ray et à la photographie à la rentrée. Si l’artiste a de nombreuses fois été mis en avant, notamment par le Grand Palais lors d’une rétrospective en 1998, puis par la Pinacothèque en 2008, cette exposition se veut inédite dans le mesure où elle tend à explorer les liens entre Man Ray et la mode. Un nouvel angle d’approche donc, avec une grande rétrospective consacrée au photographe qui met en avant la mode comme l’un des aspects de la carrière de Man Ray n’ayant jamais été exploité en France. Cette exposition s’annonce pleine de surprises.

Man Ray et la mode. Musée du Luxembourg. Du 23 septembre 2020 au 17 janvier 2021

Cindy Sherman à la Fondation Louis Vuitton

Pour la première fois depuis 2006, une exposition est consacrée à la célèbre photographe américaine Cindy Sherman. Cette grande retrospective a été conçue en étroite collaboration avec l’artiste elle-même et présentera plus de 170 oeuvres, avec une attention particulière portée sur les années 2010. En parallèle, nous pourrons aussi voir « Crossing View », une sélection spéciale réalisée par Cindy Sherman parmi les oeuvres la Collection de la Fondation Louis Vuitton centrée sur le thème du portrait et de ses interprétations. De quoi ravir les passionnés du travail de l’artiste et initier les autres à ses créations.

Cindy Sherman à la Fondation Louis Vuitton. Fondation Louis Vuitton. Du 23 septembre 2020 au 3 janvier 2021.

Visuel : © Affiche Man Ray et la mode Musée du Luxembourg