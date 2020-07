Art Paris 2020 investira le Grand Palais, en septembre

Le rendez-vous incontournable de l’art moderne devait avoir son édition 2020 durant ce printemps. Crise sanitaire oblige, la manifestation a eu lieu en numérique et le physique été reporté. Alors que la Frieze de Londres a jeté le gant pour octobre laissant craindre le pire pour le FIAC, ArtParis confirme pour l’instant l’ouverture de ses portes au Grand Palais avant le grand déménagement du lieu pour travaux en 2021.

Un chamboulement dans l’organisation de l’événement

Art Paris, c’est le rendez-vous annuel et incontournable réunissant les grands acteurs de l’art contemporain et moderne. En cette année 2020, cette nouvelle édition a du essuyer pas mal de chamboulements. D’abord reportée, la foire s’est organisée sur le web avec une édition tout-numérique appelée Art Paris Digital, du 25 au 27 mai derniers.

Cependant, grâce à un important soutien de la part du Grand Palais et de ses galeries ainsi que de l’amélioration progressive de la situation sanitaire France; Art Paris 2020 pourra bel et bien se tenir en réel, du 10 au 13 septembre prochains au Grand Palais. C’est donc une bonne nouvelle pour tous les amateurs d’art contemporain.

Le respect des règles sanitaires assuré pour la bonne tenue de cette édition 2020, en réel

Seront appliquées pour cette occasion les strictes conditions sanitaires en vigueur. Un nouveau plan de la foire sera aménagé, avec notamment des allées plus larges et moins d’exposants (une centaine au lieu de 147 habituellement). Des caméras thermiques seront, si nécessaire, installées aux entrées, les horaires d’accès ainsi que le nombre de visiteurs au vernissage seront aménagés. Aussi, des ouvertures spécialement réservées aux collectionneurs seront mises en place quotidiennement de 10h à 12h.

Ce sont de 80 galeries qui ont déjà répondu à l’appel avec enthousiasme – dont des galeries étrangères. Les propriétaires d’Art Paris – Julien et Valentine Lecêtre- affirment que « La grande majorité des galeries que nous avons interrogées, pensent que la rentrée sera une période intense, propice au redémarrage de l’activité. Nous sommes prêts à relever ce défi avec nos galeries et nous mettrons toute notre énergie pour qu’Art Paris ouvre avec succès dès septembre, le bal des événements culturels de l’automne à Paris, une capitale mondiale qui continue d’exercer un pouvoir d’attraction important et possède un riche écosystème d’institutions et de collectionneurs particulièrement actifs. » Sur un ton enthousiaste et plus que jamais motivé, l’équipe de l’événement promet, sur son site, « une édition de la résistance pour le 1er rendez- vous culturel de la rentrée parisienne ». À vos agendas !

© Marc Domage