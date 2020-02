Première historique aux Oscars 2020

Dans la nuit du dimanche au lundi 10 février, la 92e édition des Oscars a récompensé, à Los Angeles, le monde du cinéma. Cette cérémonie a réservé de belles surprises.

Sacre inédit pour Parasite

En raflant quatre statuettes, Parasite, le thriller du cinéaste coréen Bong Joon-ho rentre dans l’histoire du septième art. Il s’agit, en effet, du premier long-métrage étranger non anglophone à remporter l’Oscar du meilleur film. Tous les pronostics assuraient au Sud-Coréen le trophée du meilleur film international qu’il obtient ainsi sans étonnement. Ce dernier s’ajoute au prix de meilleur scénario original et meilleur réalisateur. Une belle collection pour Bong Joon-ho donc !

Une chose est sûre : après le quadruple sacre de l’asiatique, la polémique #OscarsSoWhite n’a plus lieu d’être !

Palmarès 2020

Meilleur film

Parasite

1917

The Irishman

Le Mans 66

Jojo Rabbit

Joker

Les quatre filles du docteur March

Once Upon a Time … in Hollywood

Marriage Story

Meilleur réalisateur

Bong Joon-Ho (Parasite)

Sam Mendes (1917)

Martin Scorsese (The Irishman)

Quentin Tarantino (Once Upon a Time … in Hollywood)

Todd Philips (Joker)

Meilleur acteur

Joaquin Phoenix (Joker)

Adam Driver (Marriage Story)

Antonio Banderas (Douleur et gloire)

Leonardo DiCaprio (Once Upon a Time … in Hollywood)

Jonathan Pryce (Les deux papes)

Meilleure actrice

Renée Zellweger (Judy)

Scarlett Johansson (Marriage Story)

Charlize Theron (Scandale)

Cynthia Erivo (Harriet)

Saoirse Ronan (Les quatre filles du docteur March)

Meilleur second rôle masculin

Brad Pitt (Once Upon a Time … in Hollywood)

Al Pacino (The Irishman)

Joe Pesci (The Irishman)

Tom Hanks (Un ami extraordinaire)

Anthony Hopkins (Les deux papes)

Meilleur second rôle féminin

Laura Dern (Marriage Story)

Margot Robbie (Scandale)

Kathy Bates (Le cas Richard Jewell)

Scarlett Johansson (Jojo Rabbit)

Florence Pugh (Les quatre filles du docteur March)

Meilleur film étranger

Parasite

Les Misérables

Douleur et gloire

Corpus Christi

Honeyland

Meilleur scénario original

Parasite

Marriage Story

Once Upon a Time … in Hollywood

1917

A couteux tirés

Meilleur scénario adapté

Jojo Rabbit (Taika Waititi)

The Irishman

Joker

Les quatre filles du docteur March

Les deux papes

Meilleur film d’animation

Toy Story 4 de Josh Cooley, Mark Nielsen et Jonas Rivers

Monsieur Link

Dragons 3

J’ai perdu mon corps

Klaus

Ladj Ly et Les Misérables, les autres Français ainsi que Martin Scorsese et The Irishman sont ainsi rentrés bredouilles.

Il faut bien avouer que pour l’ensemble du palmarès, nous avons eu le nez creux, bien que la réalité ait été plus généreuse avec le film Parasite que nos pronostics, et c’est tant mieux pour Bong Joon-ho !

La suite du palmarès est à retrouver ici.

Visuel : © Affiche des Oscars 2020