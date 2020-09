Le palmarès de la 46ème édition du Festival du Film Américain de Deauville

Samedi soir, dans un Centre International de Deauville bondé, se tenait la très attendue cérémonie du palmarès de la 46ème édition du Festival du Film Américain.

Finalement, le jury aura décerné davantage de prix que prévu. On compte en effet, une fois n’est pas coutume, deux Prix du Jury et deux Prix du jury révélation. The Nest, de Sean Durkin, tire définitivement son épingle du jeu, grâce à à ses trois récompenses.

De cette édition 2020, la rédaction de Toute La Culture retiendra une sélection ambitieuse avec des réalisations cinématographiques portant toutes un regard singulier et acerbe sur la société américaine de l’ère de Donald Trump. Entre chômage rampant, montée de la xénophobie, de l’homophobie et, plus généralement, de toutes les formes possibles de rejet, d’intolérance et d’obscurantisme. Cette année, à Deauville, le cinéma- et sa focale frontale d’analyse et/ou de résistance face au réel- l’Amérique de Trump n’est définitivement pas montrée sous son meilleur jour.

Le palmarès 2020

Le Jury de la 46e édition du Festival du cinéma américain de Deauville, présidé par Vanessa Paradis, entourée de Zita Hanrot, Delphine Horvilleur, Mounia Meddour, Sylvie Pialat, Yann Gonzalez, Vincent Lacoste, Bruno Podalydès & Oxmo Puccino a décerné les prix suivants :

Grand Prix

THE NEST de Sean Durkin (Distribution France : SND)

Prix du Jury

FIRST COW de Kelly Reichardt (Distribution International : A24)

Prix du Jury

LORELEI de by Sabrina Doyle (Distribution International : Visit Films)

Le Jury de la Révélation de la 46e édition du festival du cinéma américain de Deauville, présidé par Rebecca Zlotowski, entouré de Luàna Bajrami, Mya Bollaers, Arnaud Rebotini & Antoine Reinartz a décerné son Prix Fondation Louis Roederer de la Révélation 2020 au film :

Prix Fondation Louis Roederer de la Révélation 2020

THE NEST de by Sean Durkin (Distribution France : SND)

Prix Fondation Louis Roederer de la Mise en scène 2020

THE ASSISTANT de by Kitty Green (Distribution International : Protagonist)

Le Jury de la Critique, composé de 5 journalistes, a décerné son prix à :

THE NEST de by Sean Durkin (Distribution France : SND)

Le Prix du Public de la ville de Deauville a été remis au film :

UNCLE FRANCK de by Alan Ball (Distribution monde : Amazon) : un coup de coeur de la rédaction !

Prix Littéraire Lucien Barrière

Fabrice Humbert pour son roman Le monde n’existe pas

Prix d’Ornano-Valenti 2020

SLALOM de Charlène Favier (Distribution France : Jour2Fête)

©Visueldupalmarès