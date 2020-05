L’association Avignon Festival & Compagnies lance une grande consultation publique sur le Off d’Avignon

L’association Avignon Festival & Compagnies, présidée par Pierre Beffeyte, profite de la situation actuelle pour lancer une grande consultation publique sur notre festival Off idéal. Une consultation qui s’adresse autant aux festivaliers qu’aux professionnels et s’inscrit dans la démarche entreprise par l’association depuis quelques années de réformer en profondeur le festival afin de lutter contre ce que son président a décrit au micro de France Inter comme le « pire exemple de la dérégulation du libéralisme » (le 13 mai au journal de 8h), avec l’envol des prix de location, un travail souvent gratuit et une abondance de spectacles qui nuit à la visibilité de chacun et invite à l’abattage (d’après Artcena, en 2019, 1 592 spectacles dans 139 lieux différents, soit une moyenne de plus de onze spectacles par lieu).

Constituée de deux questions volontairement ouvertes « Quel serait votre festival idéal ? » et « Quels moyens mettriez-vous en œuvre pour y parvenir ? », cette enquête se présente comme une invitation à rêver. A charge ensuite pour les membres du Conseil d’Administration de l’association de synthétiser ces résultats et d’en dégager une dizaine de thématiques qui seront l’objet de débats et de réflexions dans des « théâtres avignonnais volontaires » (communiqué de l’association). A l’issue de ces échanges, l’association devrait fournir des pistes d’évolution du Off, présentées aux différentes tutelles et aux membres de l’association lors d’une assemblée générale le 2 novembre 2020.

