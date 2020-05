La mairie de Paris alloue 15 millions d’euros au secteur culturel

La Mairie de Paris vient en aide à la culture, avec notamment le soutient à hauteur de 50 000€ du fond d’aide d’urgence pour les artistes membres de la SACD.

Lundi 18 mai, le conseil de Paris a alloué des fonds importants au profit de la culture. La maire de Paris Anne Hidalgo a annoncé sur Twitter un engagement total « de près de 200 millions d’euros » pour aider le secteur culturel, associatif et la sauvegarde de l’emploi. Dans son plan de relance la mairie de Paris alloue 15 millions au secteur culturel dont 50 000€ sous la forme d’un fond d’aide d’urgence pour les artistes membres de la SACD.

Hier, le #ConseilDeParis a adopté le plan de soutien aux acteurs économiques, associatifs et culturels. Cet engagement pour l’économie parisienne, d’un montant de près de 200 millions d’euros, vise prioritairement à protéger les emplois. https://t.co/fNGb6NjT6w — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) May 19, 2020

De son côté, la société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD) a mis en place depuis le 18 mars un plan d’urgence d’aide aux artistes. Le soutien de la Mairie de Paris au projet, à hauteur de 50 000€ permet d’augmenter les subventions pour ces membres ainsi que d’élargir les bénéficiaires. L’enveloppe permettrai de doubler le montant de l’aide pour les bénéficiaires résidents à Paris. L’aide passe ainsi de 600€ à 1 200 €. Les critères de sélections sont moins rigides, les artistes les plus en difficultés qui ne remplissent pas les critères du fond d’aide d’urgence peuvent bénéficier d’un dispositif d’aide spécifique.

Les artistes bénéficiaires de ce programme de relance sont les autrices et auteurs de cinéma, d’animation, de fiction, de radio, de création web et interactive, de théâtre, d’humour, de mise en scène, d’œuvre dramatico-musicale, de musique de scène, de chorégraphie, de cirque et des arts de la rue, membres de la SACD.

Frédéric Hocquard a précisé sur twitter que chaque catégorie aurait un interlocuteur : « Un guichet unique sera mis en place pour les acteurs concernés afin de bénéficier des aides à laquelle la Ville participe pour les fonds : – Dans le secteur de la musique @le_CNM– Pour le spectacle vivant #ASTP – En direction des auteurs les plus en difficultés par la @SACDParis