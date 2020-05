L’agenda cinéma de la semaine spécial Cannes

La 73e édition du festival de Cannes aurait dût avoir lieu du 12 au 23 mai. Malheureusement le festival est annulé a cause de la pandémie. Pour pallier au vide que l’annulation physique, les chaines de télévision et les plateformes mettent à l’honneur le rendez-vous emblématique. Sans strass et tapis rouge, voici l’agenda « spécial Cannes ».

ARTE

La chaîne met à l’honneur le prestigieux festival par une programmation de courts et de longs primés ainsi que des documentaires cinéphiles. L’occasion de (re)voir quelques classiques. Voici une sélection non exhaustive des films disponible sur le site internet d’Arte.

La belle noiseuse

Un peintre vieillissant est rongé par un secret qui l’obsède : l’abandon, il y a dix ans, d’un grand tableau qui devait être son chef-d’oeuvre. Film réalisé en 1991 par Jacques Rivette avec la belle Emmanuelle Béart et le regretté Michel Piccoli.

The Square

Le conservateur en chef d’un grand musée d’art moderne de Stockholm se fait voler son téléphone… Le tableau grinçant d’une société opulente promise au naufrage. Réalisé par le Suédois Ruben Östlund, avec Claes Bang, Elisabeth Moss et Dominic West ce film à remporté la palme d’Or en 2017. Voir notre critique et notre interview de Claes Bang.

Cannes, un festival libre

Documentaire de 52 minutes qui retrace les racines du festival. Un retour sur les créateurs du festival, Jean Zay et Phillip Erlanger, le documentaire montre l’histoire de ces deux visionnaires pour mieux comprendre le prestigieux rendez-vous du 7 ème art.

Et pleins d’autres films, courts métrages et documentaires à découvrir ici.

France TV et la Quinzaine des Réalisateurs

La chaîne de télévision France TV, soutient elle aussi de nombreux films à travers le monde. La chaîne est un partenaire historique de la Quinzaine des Réalisateurs, une sélection parallèle au festival de Cannes. C’est une vingtaine de films qui seront mis en ligne progressivement parmi les sélections précédentes de la Quinzaines . Les films sont disponibles sur le site internet de France TV. Une sélections de quelques œuvres parmi tout les longs et court métrages proposés.

Dans Paris

Film de Christoph Honoré, sorti en 2006. Il raconte les histoires sentimentales de deux frères, Paul et Jonathan interprétés par Romain Duris et Louis Garrel. Ce drame romantique a été salué sur la Croisette à sa sortie.

Ma vie de Courgette

Icare ou Courgette comme il se fait appeler,repousse sa mère dans l’escalier, la tuant sur le coup… Le film ne perd pas de temps à nous emmener dans le vif du sujet : la vision et le quotidien des enfants abandonnés orphelins et délaissés par leurs parents ou pour faire court : des enfants qui « n’ont plus personne pour les aimer ». Un film d’animation touchant, drôle, bouleversant (les glandes lacrymales travaillent beaucoup) et simple et efficace dans son traitement. notre critique complète ici.

Henri

Henry, un peu alcoolique et dépressif rencontre Rosette un peu déficiente mentalement et pleine de rêves. C’est la rencontre de deux êtres en marge. Un peu poétique et un peu absurde, le film est réalisé par Yolande Moreau à fait la clôture de la sélection de la Quinzaine en 2013.

Visuel: © YH