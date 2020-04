Les nominations culturelles en temps de corona

Si le monde de la culture est un peu en suspens ces dernières semaines, à cause de la crise sanitaire, l’administration culturelle continue de s’activer pour trouver des solutions, et offrir un accès à la culture. Ce qui nécessite de choisir les bonnes personnes !

Le Centre Pompidou.

Le mercredi 1er avril, Serge Lavignes, déjà à la tête du centre depuis 2015, a été reconduit pour un nouveau mandat de 3 ans. À l’époque de sa première nomination, qui elle aurait pu passer pour un poisson d’avril, il était inconnu du monde de l’art, excellant plutôt dans les milieux politiques. Cependant, c’est parce que plusieurs projets sont encore en cours que Lavignes a été renommé par Franck Riester, ministre de la culture.

Le musée national Picasso.

À cette même date du premier avril, c’est Louis Jacquart qui a été nommé directeur général de l’établissement. Afin d’assurer cette fonction, cet énarque (comme son confrère Lavignes) va quitter son emploi à la mairie de Paris, où il était chef de l’agence de la mobilité. Il succède à Erol Ok. À 35 ans seulement, il a pris son poste dès l’annonce de sa nomination.

L’Institut Nationale des Métiers d’Art.

C’est début mars qu’Anne-Sophie Duroyon-Chavanne a pris la tête de L’INMA, très prochainement rebaptisé l’Agence Française des Métiers d’Arts et du Patrimoine Vivant. Elle s’installe au côté de Luc Lesénécal, président depuis décembre 2019. Elle définit trois thèmes principaux pour diriger son mandat : la transmission des savoir-faire, la fédération des acteurs des métiers d’art et du patrimoine vivant, et enfin une plus grande information du public en rapport avec tous ces métiers.

Visuel : Anne-Sophie Duroyon-Chavanne ©INMA