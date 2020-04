L’agenda numérique du cinéma 08 avril 2020

Cette semaine, toujours pas accès aux salles de cinéma mais des nouveautés disponibles et à regarder depuis chez soi : de quoi se réjouir pendant le confinement !

Courts métrages sur « Intérieur Court »

Le Festival international du court métrage de Clermont-Ferrand lance la plateforme « Intérieur court » sur laquelle des productions seront disponibles et renouvelées chaque semaine. Différents thèmes s’articulent autour des quatre programmes Entre nous, avec toi ?, Courts sur pattes, Du court au long, Un peu de légèreté : un moyen de partager ensemble des expériences cinématographiques inédites. Dès demain ici, à ne pas manquer !

The Human Surge – Eduardo Williams

Une séance spéciale sur le site Shellac, label engagé dans la découverte de nouveaux talents et l’accompagnement d’auteurs confirmés, avec The Human Surge de Eduardo Williams. Ttraversée entre l’Argentine, le Mozambique et les Philippines, le film retrace la quête initiative de jeunes personnes où « quelque chose de l’ordre du mystère, de la poésie qui nous réunit tous, et pas seulement les êtres humains, va être dévoilé. » A visualiser dès aujourhd’hui.

It Must be heaven – Elia Suleiman

It Must be Heaven, sorti en salles le 4 décembre dernier et présenté en compétition au Festival de Cannes est désormais disponible en VOD sur diverses plateformes. Un portrait burlesque habilement manié illustrant les folies et absurdités de notre monde contemporain: une comédie dramatique d’une poésie rare signée Elia Suleiman. À voir absolument.

Documentaires sur IFDAP

L’IFDA, le grand festival de films documentaires de Amsterdam met en ligne 300 documentaires salués par la critique. Des œuvres traitant de sujets divers notamment du sport, de l’histoire, de l’art, de la culture etc sont à découvrir. De quoi enrichir ses journées intelligemment ! Ici.

Saison 5 de la série Le Bureau des légendes

La cinquième – et dernière saison du Bureau des légendes est disponible sur Canal+ : repartez au cœur de la DGSE avec ces dix nouveaux épisodes. Fini de s’ennuyer pendant le confinement ! À retrouver ici.

Visuel: Le Bureau des légendes