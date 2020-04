Depuis le 6 avril, les planches pleurent la perte de Jean Laurent Cochet

Celui qui était né en 1935 à Romainville s’est éteint suite à la contraction du coronavirus, et laisse le monde du théâtre en deuil.

Professeur, comédien, metteur en scène, cet homme aux nombreuses facettes a façonné le théâtre contemporain. Il a côtoyé, si ce n’est formé, les plus grands. Huppert, Lucchini, Schultz, Béart, Auteuil, Depardieu… ils sont, un jour ou l’autre, passés entre ses mains.

Ce matin, mon professeur de théâtre, Jean-Laurent Cochet, dont l’enseignement a boulversé ma vie, nous a quitté. Je parlais encore de lui avant-hier pour une interview sur la Fontaine. Son enseignement était prodigieux #fabriceluchini pic.twitter.com/YSWzea2Rj3 — Fabrice Luchini (@LuchiniOfficiel) April 7, 2020

Pensionnaire de la Comédie Française de 1959 à 1963, c’est en 1965 qu’il fonde l’école qui, aujourd’hui encore, porte son nom. C’est ici qu’il se démarquera, et gravera son nom dans les annales.

C’est à cette même période qu’il se lance plus directement dans la vie de metteur en scène, basculant de l’autre côté des planches. Il travaillera alors aussi bien les classiques de la dramaturgie que les succès du théâtre de boulevard, sans aucun préjugé, sans aucune préférence. Il dirigera de très grands noms, comme Jeanne Moreau, Jean-Pierre Bacri ou Claude Brasseur.

Mais il continuera à monter sur scène toute sa vie, puisque sa dernière performance date de 2013, dans sa propre mise en scène d’Eurydice. Il laisse derrière lui plus d’une centaine de performances et de mises en scène, et son impact continuera à faire avancer le théâtre moderne pour de longues années.

