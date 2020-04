Festival d’Avignon 2020, pour Olivier Py : « Nous faisons exactement tout pour qu’il y ait une 74e édition »

Presque comme si de rien était le directeur du Festival d’Avignon a tenu la rituelle conférence de presse d’annonce du programme de la 74e édition dans un contexte fou. Les annulations tombent comme des mouches, hier le Printemps des comédiens, aujourd’hui June Events. Retour vers un futur hypothétique sur un programme exigeant qui si il a lieu verra Dimitris Papaioannou ouvrir la Cour d’Honneur

Des questions très pratiques

C’est donc seulement en ligne que la présentation a eu lieu, suivie sur Facebook par 744 personnes à 14h00 pile pour atteindre 16000 au cœur de la réunion, devant un écran dont le message indiquait « vidéo en ligne dans quelques minutes ». Oliver Py apparaît en tee-shirt sur facebook. Il rappelle « Je ne suis pas omniscient », « nous respecterons ce que les autorités sanitaires nous demanderons de faire ». Le directeur rappelle que les équipes du festival travaillent actuellement toutes à distance. D’entrée la question des cadres est posée. Si Py affirme « »Nous faisons exactement tout pour qu’il y ait une 74e édition », il souffle l’idée que à la fois les dates et à la fois le programme pourraient être modifiés.

Rappelons que le montage de la Cour d’honneur se déroule habituellement dès le mois d’avril et se réalise de nuit pour les travaux avec une grue. Actuellement, le Festival travaille avec Avignon Tourisme pour décaler le montage et travailler autrement (peut-être de jour avec une autre circulation des touristes…). L’équipe du Festival d’Avignon nous informe par mail : « Nous allons aussi prendre contact avec les proviseurs des lycées et principaux des collèges suite aux dernières informations concernant l’annulation des épreuves et la poursuite des cours jusqu’au 4 juillet, mais cela ne devrait pas avoir un impact trop important sur l’activité dans ces lieux. »

Début mai, dit Olivier Py, « il faudra faire un autre point ». Et là toutes les hypothèses sont ouvertes : « C’est une hypothèse de repousser les dates, déborder sur le mois d’août c’est difficile ». Il ajoute : » j’ai joué des soirs de deuil, j’ai joué des soirs de fatigue extrême…. j’ai toujours pensé qu’il fallait que le rideau se lève, rien n’est plus sacré que ce geste-là, rien si ce n’est que la vie elle même ».

Pendant la conférence de presse, deux questions n’ont pas été évoquées, pourtant essentielle : Que se passe t’il pour les compagnies étrangères ? Et pour les répétitions ? Pour que le festival ait lieu quand les compagnies devraient-elles commencer à travailler ? Avignon reste un festival sinon international au moins européen et on se demande aujourd’hui comment Dimitris Papaioannou pourra quitter la Grèce pour la France à temps. En clôture de la conférence, quelques chiffres sont cités, auréolés de cette phrase comme une sentence : « Nous avons rêvé à une 74e édition qui rassemblerait » : +de 80% de créations , + de 65% d’artistes internationaux ».

Un programme tourné vers Eros et Thanatos

Deux dieux donc dans une actualité folle. Le programme pose la question de l’inconscient. « Le fait théâtral ce n’est pas être derrière un écran, il s’agit de chercher en nous ce qu’il a de plus humain. » Alors, pour questionner nos passions Py offre un programme aux allures parfaites. Et à l’heure où on ne sait pas si le Festival aura lieu, nous sommes triste de constater que cette 74e édition est sur le papier, et de loin la plus exigeante et la plus contemporaine que Py n’ai jamais pensé depuis les débuts de sa direction. Nous retrouvons un best of fou.

Au programme donc, le Freud d’Ivo Van Hove, une nouvelle création de Dimitri Papaioannou, Lisbeth Gruwetz ,un travail sur Debussy, le grand retour d’Angélica Liddell qui s’attaque au troisième volet d’Histoire(s) du théâtre, Israel Galván et Niño de Elche avec Millizo Doble. Hofesh Shechter avec Double murder. Kaori Ito, Jan Martens, Emma Dante sont également programmés. Du côté de Vive le sujet ! La programmation de la SACD est comme toujours alléchante et pointue : Nach, Johanny Bert, Loïc Touzé…

Du côté du théâtre, une relecture des classiques est prévue. Un Andromaque de Gwenaël Morin, Oskaras Korsunivas s’attaque à un Othello, tout comme Olivier Py et Enzo Verdet qui prévoient un Othello astrologue. Dans la cour d’honneur, le second spectacle sera celui de Jean Bellorini, le jeux des ombres.

A l’heure actuelle, les dates du Festival sont : du 3 au 23 juillet, avec une ouverture de la billetterie le 8 juin.

Visuel : A la Une ©ABN

En galerie : Yan Pei-Ming, Tigres et vautours (détail), 2015, huile sur toile, 250 x 300 cm, photographie Clérin-Morin © Yan Pei-Ming, ADAGP, Paris, 2020