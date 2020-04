Van Eyck en direct depuis Gand, mercredi 8 avril à 19h (facebook live)

« Van Eyck, une révolution optique « , une exposition exceptionnelle qui rassemble la moitié des oeuvres connues de cet artiste ( 20 au total), forcément sur un temps court vu les prêts nécessaires, devait se clore fin avril. Virus oblige, nous pourrons pourtant suivre demain une visite guidée en live.

A 19h, le commissaire adjoint Till Holger Borchert dévoilera les volets extérieurs restaurés du retable de l’Adoration de l’agneau Mystique, cette oeuvre emblématique de Van Eyck. Si le polyptyque célébrissime reste logé comme d’habitude dans la cathédrale Saint Bavon de Gand, les huit panneaux restaurés ont été transportés au musée des Beaux-arts (MSK) où ils sont visibles de très près, une chance inouïe puisque le retable est évidemment placé à distance du public, dans un grand écrin de verre qui assure sa protection. Mais mercredi, nous les verrons de très près en suivant les pas et les explications du curateur.

Celui-ci nous ouvrira aux subtilités de l’artiste dont les oeuvres sont mises en regard de ses contemporains italiens notamment (Fra Angelico par exemple). Et on pourra découvrir sa maitrise de la perpective aérienne permise par ses connaissances scientifiques, sa façon novatrice de rendre la profondeur et la capture de la lumière. Mais aussi on observera fascinés la matière translucide tellement plus apte à rendre la transparence de l’eau, les reflets dans les miroirs, que la tempera habituelle.

On verra aussi le sublime défilé d’oeuvres religieuses et de portraits réunis pour l’occasion venus de Londres, Vienne ou Berlin, à côté d’autres moins connus comme l’homme au chaperon bleu (venu de Sibiu).

Bref, préparons regard et interrogations pour questionner en direct à la fin de la visite l’historienne de l’art qui sera là pour y répondre.

sur facebook : Flemish masters 2018-2020

chaîne youtube en différé : VisitFlanders

pour en savoir plus : www.visitflanders.com ; www.vaneyck2020.be; www.flemishmasters.com