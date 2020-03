Van Eyck et Bosch par le détail : une approche pertinente et pratique

S’il est un peintre dont nous pouvions rêver de nous perdre secrètement dans les détails, c’est bien Jérôme Bosch (vers 1450-1516), dont les visions hantées de l’enfer appartiennent à la mémoire collective. Les descriptions des tortures subies par les infidèles n’ont pas manqué de stimuler l’imagination d’artistes modernes comme les surréalistes, qui y verront une description précoce de ce que la psychanalyse appellera le refoulé, l’inconscient. Il y a un plaisir jouissif et morbide à observer ces sévices souvent d’ordre sexuel, au point que l’on peine à croire qu’ils aient pu être admis et même sollicités par l’Église. La vision par le détail prend tout son sens ici, puisqu’il est presque impossible de contempler ces tableaux d’un seul regard, d’autant que les distances de sécurité dans les expositions ou sur les autels des églises nous en empêchent souvent. Le découpage choisi par l’auteur en appelle à tous nos sens, nous plongeant d’abord dans les merveilleux paysages embrumés de ses panneaux, avant de poursuivre plus loin par une évocation sonore et par la description des quatre éléments fondamentaux. Un chapitre consacré aux grisailles montre l’étendue du talent de Jérôme Bosch lorsqu’il parvient à donner des nuances dramatiques à ses portraits en l’absence de la couleur.

