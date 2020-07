Martin Parr démissionne de la présidence du festival de photographie de Bristol, suite à des accusations de racisme

Suite à la préface – signée de sa main – d’un livre de photographies possédant une mise en page polémique et après une campagne en faveur de sa démission, le photographe de l’agence Magnum a démissionné.

C’est suite à des accusations de racisme que le photographe britannique Martin Parr – célèbre pour sa représentation des dérives de la société de consommation – a présenté sa démission du poste de directeur artistique du nouveau festival de photographie, à Bristol. Le nerf de la polémique, c’est la préface d’un ouvrage qu’il a lui-même singé pour la réédition d’un album du photographe italien décédé en 2006 Gian Butturini. Cet album de photographie publié premièrement en 1969 et intitulé Londres donne à voir une déambulation pleine de réalisme de la capitale anglaise, tel que le décrit l’avant-propos rédigé par Martin Parr : «Le Londres de Butturini dépeint les pauvres et la classe ouvrière qui n’ont pas réussi à se débrouiller dans les années 1960, loin d’un point de vue touristique».

Cependant, parmi tous les clichés en clair-obscur, il y a une double page qui pose problème dans la mesure où elle expose le portrait d’une femme noire superposé à celui…d’un gorille dans une cage du zoo londonien. C’est cette juxtaposition qui a d’ailleurs provoqué la colère de Mercedes Baptiste Halliday, une étudiante qui s’était vu offrir l’ouvrage par son père, en guise de cadeau pour sa 18e année et qui se déclare – dans le Guardian – avoir été « totalement dégoûtée et scandalisée « .

EXCLUSIVE – Martin Parr apologises unreservedly, steps down as Artistic Director of @BRSphotofest after anti-racist student campaign by @LTHdebate My report at @TheArtNewspaper https://t.co/X2AjBWQgCh

