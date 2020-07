« Le mois d’août de la culture » : un été bouillonnant d’événements culturels et artistiques, en ce moment à Paris

Pour aider le rebond post-COVID de la vie artistique parisienne et pour soutenir tous les acteurs du secteur culturel, le Conseil de Paris votait le 18 mai dernier un appel à projets visant à programmer, durant tous le mois d’août, du 22 juillet au 15 septembre 2020, des activités artistiques au coeur de la capitale. C’est en ce moment !

Un coup de boost pour le secteur de la Culture

Le 2 juin, dans le cadre de l’opération » un Été particulier », la Ville de Paris lançait un appel à projet pour encourager la promotion de 115 compagnies et équipes artistiques franciliennes à se produire dans l’espace public parisien, cet été, avec des spectacles présentés du 22 juillet au 15 septembre. L’appel à projet compte aujourd’hui a plus de 500 dossiers de candidature. Ceux-ci émanent de professionnels de la culture, qui désirent ardemment d’animer la capitale par leurs oeuvres et leurs représentations estivales. C’est donc en tout 15 millions d’euros supplémentaires – après le grand plan de relance de mai en soutien au monde de la culture – qui auront été mis sur la table par la Ville pour soutenir la filière en grande difficulté après la crise sanitaire.

Il s’agit bien de « maintenir une offre culturelle est indispensable pour les Parisiens, pour le tourisme, pour ces acteurs de la culture qui sont aujourd’hui un peu tétanisés, mais aussi pour notre économie, qui repose très largement sur la culture. Plusieurs centaines de millions d’euros ont déjà été perdues à Paris du fait de la fermeture. A eux seuls, nos établissements municipaux ont déjà perdu 30 millions d’euros. Nous avons une responsabilité à agir », tel que le défend Christophe Girard, l’adjoint à la maire de Paris chargé de la culture. On en conclut donc qu’après un période printanière apathique pour les lieux et les acteurs culturels, la Ville ne souhaite pas voir sa saison estivale et artistique réduite à néant avec cette décision.

Réinventer et expérimenter des façons diverses d’aborder et de donner à voir la culture, en facilitant l’accès pour tous les publics C’est dans cet esprit particulier de sortie d’une crise sanitaire difficile pour le secteur de la culture que la Ville de Paris a décidé de mettre en place, durant tout le mois d’août et en parallèle de Paris Plages, toute une programmation artistique et culturelle variée, dans l’objectif de mettre en valeur des acteurs de la culture qui auront été énormément fragilisés par la crise sanitaire et pour faire revenir le public, dont la Culture ne peut et ne pourrait se passer pour exister. C’est donc en tout plus de 200 spectacles, performances et autre disciplines artistiques d’un spectacle vivant qu’il s’agit de remettre en valeur dans tout ce qu’il a de pluridisciplinaire – marionnette, arts de la rue, danse, musique, lecture, performance, théâtre – qui viennent rythmer la période estivale d’aout jusqu’au 15 septembre. Toutes ces manifestations ont lieu sur l’ensemble du territoire parisien et métropolitain, au sein de divers lieux, tous ouverts et accessibles à tous les types de publics (parcs, squares, cours, places, pieds d’immeuble mais aussi EPHAD, centres sociaux…). Le tout se fait, bien sûr, dans le respect le plus strict des règles sanitaires en vigueur actuellement.

Lancement du mois d’août de la culture de Paris, dans la cour de l’immeuble du 247 Marcadet. Le spectacle vivant au plus proche des habitants et la marque de notre soutien aux artistes. Un moment magique, grâce à la Cie Cabas en lien avec Shems’i, mis en scène par S.Perez. Bravo! pic.twitter.com/XFO4J3MKjU — Eric Lejoindre (@EricLejoindre) July 22, 2020

Rendez-vous dès maintenant dans les rues de Paris pour découvrir cette programmation éclectique, pluridisciplinaire et ouverte à tous.