Le parc Super Nintendo World ouvre ses portes le 4 février prochain

Super Nintendo World est l’ambitieux projet du géant nippon du jeu-vidéo. Le parc à thèmes a nécessité cinq années de travail au sein de l’Universal Studios Japan à Osaka.

Ce sera bientôt une réalité, Nintendo vous invite dans son univers et plus particulièrement dans celui de la franchise vidéo-ludique la plus connue au monde : Super Mario. Un premier partenariat est établi avec Universal Parks & Resorts aux alentours de mai 2015. Le projet nécessite un budget d’environ 60 milliards de yens (l’équivalent de 578 millions de dollars) pour construire cette nouvelle zone au sein de l’Universal Studios Japan à Osaka. Super Nintendo World à pour but de compenser une perte du chiffre d’affaire de Nintendo sur ces dernières années.

A quoi va ressembler ce parc ? Pour l’instant la communication du géant japonais du jeu-vidéo ne dévoile que quelques détails. L’attraction Mario Kart : Koopa’s Challenge est présentée dans la vidéo promotionnelle. Il sera possible de participer à une vraie course du célèbre jeu-vidéo Mario Kart avec un mélange de manège à sensations et de réalité augmentée. Universal Studio Japan a pensé à tout. Une immersion complète dans le monde de Mario avec la maison champignon de Toad, le château de Peach et Bowser. Les plantes carnivores, les tuyaux de téléportation et les blocs écraseurs sont aussi au rendez-vous. Deux parcours d’attractions seront disponibles. L’un inspiré du célèbre jeu Mario Kart et l’autre des aventures de Yoshi. Pour une expérience plus immersive les deux parcours seront accompagnés d’un casque en réalité augmentée. Les visiteurs auront également l’occasion d’arpenter le parc pour récupérer des pièces virtuelles comme dans le jeu.

Il faut donc patienter encore un peu avant d’avoir tous les détails sur Super Nintendo World. Quoi qu’il en soit le parc à thèmes est à découvrir à Osaka à partir du 4 février prochain pour les plus chanceux. On est sûr que jusqu’à là, le thème musical de Super Mario résonnera malgré vous dans un coin de votre tête.

Visuel : ©Daniel Costa Creative Commons