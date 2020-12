“Afterworld : the age of tomorrow” : Le jeu vidéo signé Balenciaga

À l’ère du confinement et des gestes barrières, Balenciaga nous dévoile son jeu vidéo “Afterworld : the age of tomorrow”. Une ingénieuse façon de présenter sa collection automne-hiver 2021-2022.

Les marques se réinventent les unes après les autres à travers le numérique ces derniers mois. Après Signature Faces, le maquillage par visioconférence de L’Oréal. C’est au tour de Balenciaga de se servir du numérique pour nous dévoiler sa toute dernière collection automne-hiver 2021-2022.

Dimanche 6 décembre 2020, le directeur artistique de Balenciaga, Demna Gvasalia nous annonce la sortie du premier jeu vidéo mode. C’est un nouveau Fortnite dans lequel on croise non pas des zombies mais des personnages habillées de la tête au pieds de la dernière collection. On y accède au travers d’un lien que vous pourrez retrouver juste ici. Nous sommes directement propulsé en 2031. Il est ainsi possible de choisir son avatar et de se promener dans l’univers. En chemin, les 50 looks de l’automne 2021 se dévoilent les uns après les autres.

La sortie du jeu video a également été accompagnée d’un défilé. En effet 330 invités ont pu découvrir le défilé Balenciaga de l’automne 2021 de chez eux à travers un casque de réalité virtuelle. C’est une première dans l’univers du luxe. Mais comme toute bonne chose a une fin, le jeu vidéo est éphémère. Il est accessible à tous et gratuitement pendant huit jours. Vous avez donc jusqu’à ce dimanche pour découvrir cette ingénieuse création.

Visuel : ©Capture d’écran « Afterworld : the age of tomorrow”