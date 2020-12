Universal s’offre le légendaire catalogue de Bob Dylan

Universal Music Publishing Group, filiale du géant américain, acquiert les plus de 600 chansons de la légende de la musique

A 79 ans, Bob Dylan est l’une des dernières légendes vivantes de la musique. En bientôt 60 ans de carrière et 39 albums studio au compteur, Robert Allen Zimmerman de son vrai nom n’a plus rien à prouver. L’artiste est toujours autant prolifique avec un dernier album Rough and Rowdy Ways composé de chansons originales (une première depuis 2012), sorti il y a seulement quelques mois. Le chanteur folk explore depuis plusieurs années maintenant, la musique américaine sous ses premiers aspects (jazz, blues). Bob Dylan demeure encore aujourd’hui l’un des plus grands (si ce n’est le plus grand) songwritter de l’histoire, se voyant offrir à cette occasion le Prix Nobel de littérature en 2016 pour l’ensemble de son travail.

Une œuvre colossale en somme qu’Universal vient d’acquérir pour une somme inconnue. Aucun de deux partis n’a voulu donner de détails. Le journaliste du New York Times Ben Sisario avance une enveloppe de plus de 300 millions de dollars… Billboard estime l’affaire pour une centaine de millions de dollars également, ce serait alors un record pour « un auteur-compositeur seul ».

Le catalogue de Bob Dylan est l’un des plus importants de la musique, avec des chansons reprises de nombreuses par des artistes aussi prestigieux que Jimi Hendrix, The Rolling Stones, Bruce Springsteen, Guns N’Roses, la liste est sans doute interminable. On peut aisément parler d’un énorme coup pour Universal Music Publishing Group, probablement l’un des plus importants de l’histoire de l’industrie musicale.

Visuel : ©Stoned59 Creative commons