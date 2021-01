L’agenda du weekend du 16 janvier

Instants saveur ou engagé, exposition virtuelle ou concert en ligne, ce nouveau weekend culturel rime une fois de plus avec diversité. Découvrez ce qui vous attend.

Distribution de glaces gratuites

A vos papilles ! Qui a dit que l’été était la seule saison pour déguster des glaces ? Rendez-vous sur le parvis de la gare Saint Lazare pour en savourer de délicieuses. L’initiative est lancée par le groupe Magnum, en collaboration avec l’illustrateur Thomas Danthony dont une de ses fresques géantes a été installée. Celle-ci est visible jusqu’à demain. 2021 mini-bâtonnets seront donc distribués gratuitement à quelques 2021 chanceux (à condition de ne pas tricher !). De quoi célébrer la nouvelle année de la plus gourmande des façons.

Distribution samedi, de 13h à 17h, parvis de la Cour de Rome.

« Tout un film! »

Initialement prévue pour être présentée durant l’édition 2020 du Drawing Now Art Fair, cette exposition sera finalement déplacée au Drawing Lab (implanté au sein du Drawing Hotel rue de Richelieu). Elle propose – en partenariat avec la Cinémathèque – la découverte de story-boards, bandes dessinées et autres pièces faites à la main. Ainsi, le but est de se plonger dans l’influence qu’a eu, a et aura toujours le dessin sur le cinéma (et inversement). De nombreux artistes et cinéastes sont mis à l’honneur, tels qu’Akira Kurosawa ou Alex Tavoularis (à l’origine des story-boards de Star Wars : Un Nouvel Espoir). Rendez-vous aujourd’hui à 17h30 pour une toute première visite guidée, sur le compte Instagram : @artteam_media

Exposition du 16 janvier au 25 février, plus d’informations ici.

Concert virtuel de Machine Gun Kelly

A chaque weekend, son concert. Cette fois, c’est un opéra rock d’un nouveau genre qui sera présenté par l’artiste américain Machine Gun Kelly. Plus qu’un banal concert en ligne, c’est une œuvre complète, écrite par l’artiste lui-même à partir des chansons de son dernier album sorti en octobre 2020 « Tickets to my Downfall. » Baptisée « Downfalls High », cette expérience unique comprend d’autres personnalités (Travis Barker de Blink 182 ou encore l’actrice de The Handmaid’s Tale Sydney Sweeney). Attendez-vous à une véritable fiction musicale, de ce qui fut originellement un rappeur et dont la mue vers du rock « heavy » ne cesse de surprendre.

Dans la nuit du 15 au 16, sur son Facebook, entièrement gratuit.

Manifestation « Culture 4 Liberty »

Difficile de refermer cet agenda culturel sans rappeler que la situation dans laquelle se trouvent tous nos chers lieux culturels est plus à vif que jamais. Plusieurs collectifs festifs répondent à l’appel du mouvement Culture 4 Liberty (composé de l’Union des collectifs LGBTQ+ et du Syndicat des Organisateurs Culturels Libres et Engagés) et appellent à manifester ce samedi, non seulement à Paris mais aussi dans toute la France. Une manifestation qui se déroulerait bien entendu dans le respect des règles sanitaires (oui, c’est possible !) et dont le mot d’ordre est le pacifisme. Ce qu’ils en attendent ? « Des discours, prises de parole libres accompagnés d’interludes musicaux. » Pour rappel, cette manifestation se déroulera en marge de celle contre la loi de sécurité globale.

La musique s’est soudainement éteinte il y a quelques mois, et que le monde de la culture s’est vu interdire de travailler il y a déjà presque un an. Rejoignez le mouvement et la manifestation de samedi. Rendez-vous dès 12h, place Daumesnil.#CULTURE4LIBERTY #MARCHEDESLIBERTES pic.twitter.com/lS5IoyyW16 — P2z (@Parizinzins) January 13, 2021

Visuel : ©Culture 4 Liberty