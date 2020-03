L’agenda de la semaine du 2 mars

Bien que beaucoup d’événements, comme la 29ème édition du Paris Manga & Sci-Fi Show, soient annulés à cause du dénommé Covid-19, ou coronavirus, Olivier Véran décidant que «tous les rassemblements de plus de 5000 personnes en milieu confiné seront annulés», tous les petits événements, spectacles, précieuses expositions et concerts vont se dérouler pour notre plus grand plaisir ! Car oui, de belles surprises nous attendent !

21e édition du Festival Artdanthé

De l’art, de la danse, et du théâtre ardente, tout est dans le titre, dans ce festival qui arrive à point en ce début du mois de mars au Théâtre Cinéma ! L’ouverture a eut lieu samedi 29 février, avec une soirée exceptionnelle où Julien Herrault, artiste aux disciplines multiples, vernissait son exposition avec une performance; suivie par le spectacle Opus, chorégraphié par Christos Papadopoulos – puis par Save the last dance for me d’Alessandro Sciarroni, une première française. Le festival se déroule dans plusieurs lieux, tous mieux préparés les uns que les autres. Avec une atmosphère dansante et enthousiaste, le festival présente, pour cette 21e édition, une très belle programmation.

QUAND ? Du 29 février au 21 mars 2020.

OÙ ? À la Panopée, à l’Ode – Conservatoire de Vanves, mais surtout au Théâtre de Vanves, centre du festival, 12 Rue Sadi Carnot, 92170 Vanves.

Plus d’infos ici.

On aime les énigmes à la Maison des Métallos

La Maison des Métallos présente un cycle sur l’énigme, ses tentations, ses fondements, ses essentiels, l’indéfectible fascination qu’elle exerce sur nous, depuis Œdipe, le Sphynx… Car des secrets, on en trouve partout ! Le portraitiste Didier Ruiz et la Compagnie des Hommes seront présents avec plusieurs spectacles tous publics, dont Polar Grenadine et La galerie.

QUAND ? Du 2 au 28 mars 2020.

OÙ ? Maison des métallos, 94 rue Jean-Pierre Timbaud, 75011 Paris.

Erwin Wurm et Gangao Lang à la MEP

La nouvelle exposition de la MEP ouvre mercredi, le 4 mars. L’artiste autrichien Erwin Wurm est célèbre pour son oeuvre conceptuelle mêlant sculpture, performances, vidéo, dessin et photographie, à travers laquelle il associe espièglerie et sens profond de l’absurde. C’est donc sur son travail photographique que la MEP se concentre. Dans le cadre de la programmation du Studio, dédié à la création émergente, la MEP présente le travail de la photographe chinoise Gangao Lang, lauréate 2019 du Prix Dior de la Photographie pour Jeunes Talents.

QUAND ? Du 4 mars au 7 juin 2020.

OÙ ? La maison Européenne de la Photographie, 5/7 Rue de Fourcy, 75004 Paris.

La première d’Ils n’ont rien vu de Thomas Lebrun au Théâtre Chaillot

Thomas Lebrun et ses interprètes s’inspirent librement d’Hiroshima mon amour, de leurs rencontres avec les hibakushas (les victimes des bombardements atomiques), de leur immersion dans cette ville d’aujourd’hui, pour interroger la transformation et l’effacement de la mémoire, et porter un regard aigu sur notre monde. Un spectacle de danse qui n’est à manquer sous aucun prétexte.

Le chorégraphe propose un cours de danse collectif le samedi 7 mars à 15H, pour les danseurs et danseuses !

QUAND ? Du 5 au 11 mars 2020.

OÙ ? Théâtre National de la Danse Chaillot, 1, place du Trocadéro, 75116 Paris.

Exposition QALQALAH ????? : plus d’une langue

QALQALAH ????? est une association à but non-lucratif fondée par Virginie Bobin et Victorine Grataloup (toutes deux curatrices, chercheuses, traductrices, et enseignante pour la dernière) à l’automne 2018. Elle a pour but la création d’une plateforme d’échanges artistiques, de recherche et de traduction, sous la forme d’un espace éditorial en ligne (à paraître justement en mars 2020) mais aussi d’événements, d’ateliers et de conversations. Cette exposition rassemblera un grand panel d’artistes et de collectifs internationaux travaillant la vidéo, la photographie, la sculpture, l’installation ou même le graphisme autour de langues multiples et hybrides.

QUAND ? Du 7 mars au 24 mai 2020.

OÙ ? Centre Régional d’Art Contemporain Occitanie / Pyrénées-Méditerranée (CRAC), 26 Quai Aspirant Herber, 34200 Sète.

Raja Meziane en concert pour Arabofolies

Raja Meziane est l’un des visages de ce mouvement contestataire historique algérien. Elle enchaîne les tubes depuis son très remarqué « Allô le Système » où elle dénonce la corruption étouffante en Algérie, son pays d’origine. La coqueluche du rap maghrébin sera sur la scène de l’Institut du monde arabe pour un concert unique à Paris, dans le cadre du festival !

Lire le rencontre de Toute La Culture avec la chanteuse ici.

QUAND ? Le 8 mars à 17H30.

OÙ ? Auditorium de l’Institut du Monde Arabe, 1 Rue des Fossés Saint-Bernard, 75005 Paris.

Visuel : Affiche du festival Artdanthé.