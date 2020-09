L’agenda culture de la semaine du 14 septembre

Au programme de cette semaine culturelle : l’annulation n’aura pas lieu !

Les iNOUis du printemps de bourges sont maintenus

Les iNOUïs du Printemps de Bourges Crédit Mutuel sont le premier dispositif français de repérage et de sélection de nouveaux talents. Piloté par le Réseau Printemps, ce projet participe à la naissance et au développement de créations artistiques (rock, électro, hip-hop…) et permet aux artistes de rencontrer professionnels et public. Cette année, le festival est donc maintenu, et du 16 au 18 septembre, le rendez-vous est donné sur la scène.

Plus d’informations sur le site Réseau printemps https://www.reseau-printemps.com/

Fellini sur la croisette

Pour la première fois, et pour célébrer le centenaire du maître italien, l’Orchestre de Cannes met en scène, sur la croisette, une projection d’images tournées par le réalisateur de la Dolce Vita, bercées par les musiques de Nino Rota. Cette expérience sensorielle, gratuite, aura lieu sur la place Macé du 19 septembre au 6 octobre.

Sur réservation seulement https://www.orchestre-cannes.com/fellini-sur-la-plage-28083/

LE GRAND FESTIVAL s’engage

Le Grand Festival célèbre la diversité et l’engagement artistique pour combattre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti LGBT. Au programme : spectacles de danse, DJ set, du théâtre, une rencontre littéraire et des débats…Huit rendez-vous gratuits pour déconstruire ses préjugés et faire un voyage introspectif.

Du 16 au 20 septembre au Palais de la Porte Dorée https://www.histoire-immigration.fr/agenda/2020-02/le-grand-festival-2020

Victor Brauner au Musée d’art moderne

Le Musée d’Art Moderne de Paris consacre à cette figure importante du surréalisme (1903-1966), une importante monographie regroupant plus d’une centaine d’œuvres, dont certaines sont montrées en France pour la première fois.

Du 10 septembre 2020 au 10 janvier 2021 https://www.mam.paris.fr/fr/expositions/exposition-victor-brauner

Der Messias, Messiah

Robert Wilson, célèbre plasticien et icône du théâtre expérimental, met en scène le célèbre oratorio de Georg Friedrich Händel revisité par Wolfgang Amadeus Mozart. Dirigée par Marc Minkowski, cette version rare se jouera au Théâtre des Champs-Elysées du 16 au 19 septembre 2020.

https://www.facebook.com/events/778754042901447/

La flèche d’or (r)ouvre ses portes !

Dans le bâtiment de l’ancienne gare de Charonne de la petite Ceinture, la Flèche d’Or a posé ses bagages et se met au service du quartier et des luttes sociales au côté des collectifs Curry Vavart, Gare XP, Collectif Mu, DOXA ESTA, Pieg, Ancoats, DOC et ObliQ, pour une occupation temporaire de 6 mois.

La Flèche d’Or, 102 bis, rue de Bagnolet, 75020, Paris https://www.facebook.com/events/330867727995492/

Festival Nouvelles explorations à Royan

Le festival « Nouvelles explorations » a pour ambition de faire découvrir au grand public les avancées technologiques d’aujourd’hui et de demain, ainsi que les questions éthiques qu’elles soulèvent. Cette quatrième édition s’articulera autour de la « trajectoire » et s’ouvrira ce mercredi par l’intervention de Franky Zapata, dit « l’homme volant » pour sa traversée de la Manche en Flyboard. Quatre jours de débats, démonstrations et tables rondes pour comprendre le travail d’explorateur.

https://nouvellesexplorations.com/

Caprices festival à Crans Montana Du 18 au 20 septembre 2020

Pendant les trois jours du premier week-end, la programmation du ‘Modernity Stage’ accueillera Damian Lazarus, Dubfire, Behrouz, Yokoo, Parallells, Audiofly, Guy Gerber, Guti live, Mina, Tia, 3rd Floor Brothers et DJ Reas, tandis que celle du ‘Forest Stage’ vibrera aux sons de Ludwig en live, Digby, Seko & Persci, Madnax en live, Mira & Chris Scwarzwalder, Manolo, Adolpho & Franky, Argenis Brito et Dandy Jack.

https://www.crans-montana.ch/fr/agenda/?&idcmt=Partenaire_Event_dfa01aa7f30eac309d79b67fd8afca9a

Singing trees au Jardin du Palais Royal

Du 10 au 20 septembre, le collectif Umbrellium, commissionné par le Louvre Abu Dhabi et le Théâtre du Châtelet, créé l’événement en proposant une expé¬rience artistique et sensorielle : ce sont cinquante arbres « augmentés » qui chanteront des airs composés pour l’occasion, à condition seulement que la qualité de l’air soit bonne. En cas de pic de pollution, les arbres resteront mutiques, comme métaphore de leur asphyxie.

En accès libre de 9h à 20h. https://www.chatelet.com/programmation/saison-20-21/singing-trees/

Ostermeier au Théâtre de la Ville

Thomas Ostermeier (re)met en scène l’écrivain Edouard Louis dans Qui a tué mon père au Théâtre de la Ville, qui signe le portrait d’un jeune homme tiraillé entre la tendresse et la colère pour un père brisé.

Du 9 au 26 septembre 2020.

https://www.theatredelaville-paris.com/fr/spectacles/saison-2020-2021/theatre/qui-a-tue-mon-pere-1

Crédit visuel : © Nouvelles explorations