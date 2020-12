La danseuse et figure de Broadway Ann Reinking s’en est allée

La danseuse, actrice et chorégraphe américaine Ann Reinking, star de la comédie musicale surnommée le « diamant noir », est morte le 12 décembre à 71 ans. Elle fut la muse du chorégraphe Bob Fosse, en dansant notamment dans Chicago, Dancin’ et All That Jazz. Avec elle s’évanouit toute une période de l’histoire du music-hall.

Ses débuts sur scène

Née en 1949 à Seattle, Ann Reinking devient professionnelle à l’âge de 12 ans dans le ballet Giselle, avec l’English Royal Ballet. A tout juste 18 ans, elle s’installe à New York et intègre le corps de ballet du Radio City Musical Hall. Très vite, elle entre aussi dans la troupe de comédie musicale Un violon sur le toit de Jerome Robbins et détone dans Cabaret dans la mise en scène d’Harold Prince. Elle se fait véritablement remarquer dans Pippin, en 1972, chorégraphié par Bob Fosse. Le chorégraphe la prend alors son aile et ils démarrent une romance secrète. A partir de là, naît une collaboration de trente ans où Ann Reinking illuminera Broadway. Elle est récompensée en 1975 d’un Tony Award pour son rôle de Jeanne d’Arc dans Goodtime Charley, puis, en 1975, elle incarne le rôle de Roxie Hart dans Chicago et en est également la chorégraphe, remportant le Tony Award de la meilleure chorégraphie.

Une étoile à plusieurs branches

Ann Reinking est tout à la fois une grande danseuse mais aussi une actrice de cinéma et une grande chorégraphe. Elle se fait remarquer dans All That Jazz, en 1979, dans lequel elle joue la petite amie du metteur en scène et réalisateur du film, Bob Fosse, film qui reçoit la Palme d’Or à Cannes, en 1978. Elle joue également dans Annie en 1982 et Micki and Maude en 1984.

En 1996, elle décide de mettre en scène sa propre version de Chicago, en s’inspirant des chorégraphies de Fosse. Son spectacle, appelé le « Diamant noir », est récompensé par le Tony Award de la meilleure chorégraphie. En 1999, Ann Reinking initie une production « best-of » de Bob Fosse, intitulée Fosse et reçoit un Olivier Award for Best Theatre Choregrapher, en 2001. Elle finit par quitter la scène dans les années 2000, pour se consacrer à sa vie personnelle.

Elle restera dans les mémoires comme une grande étoile de Broadway, aux longues jambes affûtées et débordant d’énergie.

Ann Reinking, the Tony Award-winning actor, dancer and choreographer who is perhaps best known for playing the role of Roxie Hart in 1977’s #Chicago, has died at 71 https://t.co/nRtrCKupEW pic.twitter.com/m4yi366DLM — Variety (@Variety) December 14, 2020

Visuel : © https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15047552