Le nouveau West Side Story prend place au Théâtre du Châtelet !

West Side Story, le grand classique de la comédie musicale, prend place au Théâtre du Châtelet à Paris du 20 octobre au 31 décembre prochain. Pour cette nouvelle tournée internationale qui a démarré en décembre 2022 au Deutsches Theater de Munich en Allemagne, une nouvelle équipe de création internationale a été constituée autour du metteur en scène et acteur de Broadway, Lonny Price. Ce dernier nous transporte dans le New York des années 50 avec sa nouvelle mise en scène pleine de fraîcheur et d’émotion.

A l’occasion de cette nouvelle représentation, Toute la culture a rencontré les deux acteurs, Melanie Sierra qui joue Maria et Jadon Webster qui joue Tony.

Toute la culture : Pouvez-vous vous présenter chacun de vous ?

Melanie Sierra : Je m’appelle Melanie Sierra. Ma mère vient du Portugal et mon père est portoricain. J’ai toujours rêvé de faire partie de West Side Story. J’en suis si heureuse !

Jadon Webster : Je m’appelle Jadon. Je suis né dans une petite ville appelée St. George dans l’Utah et j’ai grandi dans la ville voisine appelée Santa Clara. Je suis né et j’ai grandi là-bas toute ma vie. J’ai commencé à jouer dans une comédie musicale quand j’étais au lycée et j’ai voulu en faire mon métier. Un jour, j’ai reçu un mail après avoir effectué une soumission en ligne et je me suis envolé pour New-York sur un coup de tête. Et c’est là que Melanie et moi nous sommes rencontrés pour la première fois dans la salle d’audition à New-York. Et maintenant, nous sommes là. C’est plutôt génial.

Vous interprétez Maria et Tony dans West Side Story. Qu’est-ce que ça vous fait de venir jouer à Paris ?

Jadon : C’est quelque chose qu’on attendait avec impatience. Paris faisait partie des villes où on voulait se représenter. C’est un honneur pour nous d’être ici.

Melanie : Je suis allée à Châtelet-Les-Halles hier et c’est un endroit magnifique ! Rien que le fait de voir notre spectacle annoncé dans le Théâtre du Châtelet, c’est comme un rêve qui se réalise et c’est très excitant. Ma sœur est chanteuse d’opéra et chante beaucoup à l’Opéra de Paris. Je viens toujours voir des spectacles ici. Mais je n’aurais jamais pensé jouer West Side Story ici. C’est quelque chose auquel on ne pense pas quand on vit à New-York. Le fait de pouvoir jouer ce show ici est un rêve devenu réalité.

West Side Story existe depuis 1957. Que représente cette comédie musicale pour vous ?

Jadon : C’est un très beau spectacle qui a une signification profonde pour beaucoup de gens je pense. Je n’ai pas grandi en le regardant religieusement comme beaucoup de gens. J’ai dû regarder ce spectacle une fois ou deux chez moi. Mais j’en avais déjà fait une production de théâtre communautaire en 2014 ou 2015. C’était une expérience très émouvante pour moi qui n’était pas vraiment familier avec ce spectacle. C’était très particulier de regarder quelque chose et d’y jouer. Regarder une comédie musicale, ce n’est pas la même chose que de s’immerger dans le personnage, la musique, la danse, les lumières et la chorégraphie. C’est juste quelque chose de très spécial.

Melanie : Pour moi, c’est très spécial ! Je crois même que la première comédie musicale remonte à 1927 avec Show Boat d’Oscar Hammerstein II. C’était une pièce qui portait sur le racisme, et West Side Story couvre aussi le racisme, la suprématie blanche, la xénophobie et les personnes transgenres. Je trouve ça fou qu’une comédie musicale des années 50 intègre dans son récit une personne trans. C’est tellement pertinent de nos jours. Et tout est réalisé avec une très belle musique, je pense, jamais écrite pour une comédie musicale, et de très belles chorégraphies. Alors oui, c’est vraiment spécial.

À quoi peut-on s’attendre pour ce show ?

Jadon : L’ensemble est magnifique. Il y a une grande unité centrale qui tourne sur scène. Les équipes ont fait un travail brillant pour rendre ce spectacle visuellement époustouflant. Pas seulement au niveau du décor, mais les lumières, la chorégraphie et les costumes sont magnifiques, colorés et vibrants. Ça va être incroyable !

Combien de temps il vous a fallu pour préparer ce spectacle ?

Melanie : On a répété pendant six semaines. Mais on apprend chaque jour. J’essaie de m’améliorer chaque jour. Mais ces répétitions sont comme un voyage sans fin.

Crédits photo : © Johan Persson.

West Side Story, du 20 octobre au 31 décembre 2023 au Théâtre du Châtelet. Mise en scène par Lonny Price. Site : https://www.chatelet.com/programmation/23-24/west-side-story/