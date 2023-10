Je vous salue salope, le film qui met en avant le phénomène de la cyberviolence

Je vous salue salope : La misogynie au temps du numérique est le nouveau film documentaire réalisé par Léa Clermont-Dion et Guylaine Maroist. Ce film nous plonge dans une histoire chorale aux airs de thriller psychologique où s’entremêlent les destins de femmes de têtes assaillies par la meute en ligne. La volonté est commune : ne plus se taire.

Le film nous montre quatre femmes issues de continents et d’univers professionnels différents : Laura Boldrini, femme politique la plus harcelée d’Italie, Kiah Morris, politicienne afro-américaine de l’Etat du Vermont contrainte de démissionner après avoir été harcelée et menacée en ligne par des membres de l’extrême droite, Marion Séclin, youtubeuse française ayant reçu plus de 40 000 messages sexistes, incluant des menaces de mort et de viol et Laurence Gratton, une jeune enseignante québécoise harcelée depuis cinq ans par un ancien camarade de classe.

La cyberviolence, un phénomène très répandu en Europe et partout dans le monde

Même si elles viennent de milieux différents, ces femmes ont un point commun : celui d’avoir été toutes victimes de cyberviolence. Un phénomène qui devient de plus en plus récurrent. Selon une étude publiée à l’IFOP (Institut français d’opinion publique) en 2018, 63% des Françaises âgées de 18 à 24 ans ont reçu une photo d’organes sexuels contre leur gré sur un site de rencontre en France en 2018. De plus, une étude statistique de l’entreprise britannique The Economist Intelligent Unit indique que seulement 14% des femmes victimes de cyberviolences l’auraient signalé à une agence de protection hors ligne comme la police. “Ce qu’on voulait montrer au départ, c’est l’impact de la cyberviolence dans la vie des femmes. Léa et moi avons choisi de ne pas s’autocensurer et de montrer cette haine telle quelle. La misogynie en ligne n’est pas cinématographique. Il a donc fallu trouver des procédés pour faire ressentir au téléspectateurs l’angoisse et le désarroi que ces femmes vivent jour après jour. Pour qu’on cesse de banaliser : la cyberviolence, c’est de la violence. Pire que la violence physique”, explique la réalisatrice Guylaine Maroist dans le dossier de presse. Le film Je vous salue salope illustre bien ce phénomène malheureusement très répandu en Europe et partout dans le monde.

Je vous salue salope : La misogynie au temps du numérique, un film de Léa Clermont-Dion et Guylaine Maroist. 80 minutes. Distribution : La Ruelle Films. Site officiel : jevoussaluesalope-film.com