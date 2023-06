The amazing keystone big band au bal blomet : West Side Story

The Amazing Keystone Big Band dirigé par Bastien Ballaz, Jon Boutellier, Fred Nardin et David Enhco racontait West Side Story le 3/06 au bal Blomet en reprenant les morceaux phares de la comédie musicale, grâce aux voix de Pablo Campos et Neïma Naouri.

Un classique réarrangé…

Un ami du célèbre couple Tony et Maria se souvient de l’histoire d’amour aussi exceptionnelle que tragique de laquelle il a été témoin. Au fur et à mesure qu’il évoque ses souvenirs, le big band joue les compositions de Léonard Bernstein, arrangées par Bastien Ballaz pour quatre sections de cuivres et une section rythmique, piano, basse, batterie, guitare électrique. Il ajoute, par exemple, des allures de samba à “tonight”, et le public a d’autant plus envie de chanter et de danser avec les musiciens.

The amazing keystone big band, c’est 17 musiciens amis parfois depuis le conservatoire : aux trompettes, Vincent Labarre, Thierry Seneau, Félicien Bouchot et David Enhco. Aux trombones, Aloïs Benoit, Loïc Bachevillier, Sylvain Thomas et Bastien Ballaz. Aux saxophones, Pierre Desassis, Kenny Jeanney, Eric Prost, Jon Boutellier et Ghyslain Regard. À la guitare : Thibaut François, au piano : Fred Nardin, à la batterie : Romain Sarron, et Etenne Reniard remplaçait Patrick Maradan à la contrebasse. On nous précise qu’il a eu les partitions deux heures avant leur concert de la veille à Genève, il n’en paraît que d’autant plus impressionnant et fait mentir les nombreuses (mauvaises) blagues sur les solos de basse.

… et porté par de grandes voix

Emportés par la musique de Bernstein, le plaisir communicatif des musiciens et l’inventivité de leurs solos, on ne peut s’empêcher de glousser de bonheur pendant ce spectacle, dès le morceau d’introduction. Mais l’on se prend une claque supplémentaire lorsque arrivent Pablo Campos et Neïma Naouri, qui se montre depuis quelques années déjà la digne fille de ses talentueux parents, Natalie Dessay et Laurent Naouri. Cette chanteuse est non seulement douée d’une voix puissante, très travaillée, d’un sens du swing qui se voit autant qu’il s’entend, mais elle est également une excellente comédienne, et donc interprète. “I think that singing at its best is acting with music”, disait Liza Minnelli. Neïma Naouri lui donne raison, et ce talent enclenche une complicité singulière et délectable avec le public, qui rit de l’esprit d’Anita dans “America”, de l’égo légèrement démesuré de la jeune amoureuse dans “I feel pretty”, et frissonne en écoutant la triste colère d’Anita dans “A boy like that”.

Pablo Campos nous offre aussi de magnifiques interprétations de “who knows” et “Maria”, d’une grande expressivité musicale dans les nuances et le phrasé.

Les deux chanteurs et le keystone big band réussissent la prouesse de nous raconter l’histoire de Tony et Maria uniquement en musique avec autant d’intensité et de puissance narrative que le film.

Le spectacle se termine sur la superbe chanson d’amour de Maria, “I have a love”. Mais il en manque une… nous avons eu les Jets, les amoureux et leur solo, “America”, “Cool”… qu’en est-il de ce cher officer Krupkee, (probablement le passage le plus comique de la comédie musicale) ?

La frustration est levée pour les fans de West Side Story au moment du rappel. On en voudrait encore, mais il est l’heure de partir.

Toutefois, vous pourrez retrouver le keystone big band le samedi 1er juillet à l’Olympia avec Dee dee Bridgewater (rien que ça), ainsi que l’intégralité de leurs prochaines dates ici.

Quand à Pablo Campos et Neïma Naouri, vous ne perdrez rien à les suivre de près… vous pourrez d’ors et déjà retrouver cette dernière parmi les voice messengers au bal blomet le 21 juin, et les 16, 17 et 18 juin au grand Rex avec Vladimir Cosma. On attend les prochains projets avec impatience. D’ailleurs, quand seront donnés les résultats des trophées de la comédie musicale, déjà…?

Visuel : (c) affiche officielle du concert