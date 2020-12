La culture, pas essentielle ?

Alors que le chiffre de contaminations ne devrait pas atteindre l’objectif fixé par Emmanuel Macron pour le 15 décembre, le gouvernement commence à envisager de reporter la réouverture des salles de cinéma, théâtres et musées. Les boutiques sont toutes bel et bien rouvertes pour les fêtes de Noël, si bien qu’une question subsiste… la culture n’est-elle vraiment pas essentielle ?

Depuis plus de 9 mois, la culture, jugée non essentielle, tourne au ralentit, et une fois encore, le gouvernement reporte la réouverture des lieux culturels. Hier soir, en grandes lettres rouges, la salle de spectacle de l’Olympia a affiché son soutient au monde de la culture avec les mots « Pas essentiel ».

La façade de l Olympia ce soir…. pic.twitter.com/4aVaVc5NcD — SCPP communication (@scppinfo) December 8, 2020

La mythique salle de concert a précisé au HuffPost, que ce néon n’avait pas été installé “dans un but revendicatif”, mais “dans le cadre du tournage d’un clip.” Ce qui n’empêche pas d’y voir un symbole revendicateur.

Les magasins, eux, ont bien rouverts pour les fêtes de Noël, et qu’est-ce qu’un magasin si ce n’est un lieu ou l’on touche, retouche et repose, sans faire attention ? Et qu’est-ce que l’on touche dans une salle de théâtre, à part son propre ticket ? Pour le chef du service des maladies infectieuses à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, Eric Caumes, «c’est une balance bénéfice risque», «d’un côté il y a le risque de faire redémarrer l’épidémie», mais «je ne pense pas qu’elle redémarrerait à l’intérieur d’un théâtre ou d’un cinéma. Et l’impact psychologique, social, économique est quand même de plus en plus important», a déclaré l’infectiologue sur France Inter avant-hier.

“C’est épuisant et décourageant pour les équipes et pour le public, avec un sentiment d’incompréhension”, soupire aussi Benoît Lavigne, directeur général du Théâtre Lucernaire à Paris. Encore une fois, l’économie prime sur la culture.

Jean Castex doit tenir dès jeudi une conférence de presse pour faire le point sur les mesures sanitaires en prévision des fêtes. Croisons les doigts.

Visuel : ©«Pas essentiel» sur la devanture de l’Olympia. Compte Twitter Aurélien Veron