Agenda des expos et vernissages du 10 décembre

Aujourd’hui on vous propose de vous détendre dans les galeries d’art parisiennes. Voici 5 expositions pour sortir un peu à Paris en attendant de meilleures nouvelles.

Do you open your eyes in the sea ? De Miho Kajioka – Polka Galerie

Depuis le 9 novembre Polka Galerie présente la dernière exposition de la photographe japonaise Miho Kajioka. L’artiste a reçu le Prix Nadar l’année dernière en 2019 pour son livre photographique And, where did the peacocks go ? Vous pourrez découvrir dans cette exposition à la fois des photographies de ces précédentes œuvres, mais également de trois inédits de 2020 : The blue bird, The red fish et Goat shit floating on water. L’exposition se présente comme une expérience multisensorielle. En plus de sollicite la vue, Do you open your eyes in the sea interpelle votre ouïe avec des poèmes et des textes lus par des enfants diffusés pendant votre visite. L’odorat est également mis à contribution. Miho Kajioka a collaboré avec un créateur de parfum pour parfaire cette expérience sensorielle. L’artiste japonaise vous invite à une baignade estivale à la Polka Galerie jusqu’au 9 janvier 2021.

Elisabeth and me de Bjarne Melgaard – Galerie Thaddaeus Ropac

L’artiste norvégien Bjarne Melgaard propose ses nouvelles peintures surréalistes et non-consensuelles à la galerie Thaddaeus Ropac . Puisant son inspiration à partir de l’œuvre et de la vie de l’écrivaine sulfureuse Elizabeth Wurtzel (autrice de Prozac Nation), Bjarne Melgaard veut témoigner de cette période de pandémie. Il aborde le problèmes sociaux et psychologiques dans cette exposition. Croisant l’œuvre d’Elizabeth Wurtzel avec des sujets comme la dépression et l’isolement, l’artiste norvégien nous emporte dans un univers aussi brillant que torturé. Elisabeth and me est à découvrir du 9 décembre 2020 au 13 février 2021.

Never far enough de Yoann Mallet – Slow galerie

Une ambiance détendue est de mise ces jours-ci. On vous propose alors l’exposition Never far enough à la Slow galerie . Le concept de cette galerie moderne est simple, vagabonder tranquillement à travers les œuvres de jeunes artistes. Ici on vous invite à ralentir le pas, à prendre votre temps avec un coin café. La galerie propose peintures, sérigraphies, gravures, prints… La Slow galerie expose depuis quelques jours Never far enough , une exposition du jeune artiste Yoann Mallet. Une œuvre inspirante et invitant au voyage, quelque chose de bien nécessaire en ces temps froids et moroses d’hiver.

127 – Galerie Kreo

On est certain que le design et la décoration d’intérieure vous intéresse. Alors n’hésitez pas à aller faire un tour à la Galerie Kreo . Dédiée à l’art moderne et au design, la galerie accueille l’exposition 127 depuis le 3 novembre jusqu’au 9 janvier 2021. Six salons différents composés de canapés et de fauteuils vintages, désignés par des artistes français et italiens (la classe !). Les maitres mots : décontracté, minimal et coloré. L’exposition est complétée par des dessins originaux de Ronan et Erwan Bouroullec, et de Pierre Charpin.

Same players shoot again de Jacqueline De Jong et The situationist times – Treize

La galerie d’art contemporain Treize accueille du 12 décembre au 16 janvier l’exposition Same players shoot again . The situationist times est une revue artistique et politique publiée de 1962 à 1967 par l’artiste néerlandaise Jacqueline De Jong. L’exposition rassemble de nombreux documents, photographies, correspondances retraçant le parcours de cette revue artistique, l’une des plus importantes de son époque. Le septième numéro de The situationist times devait être consacre au flipper, objet qui fascinait l’artiste hollandaise au début des années 70. Same players shoot again vous transporte dans l’univers artistique avant-gardiste de Jacqueline De Jong.

Visuel : ©Polka Galerie