« Possessions » : la série Canal + où la mariée était en rouge

Ecrite par Shachar Magen et Valérie Zenatti et diffusée du 2 au 16 novembre sur Canal +, désormais disponible sur myCANAL, la mini-série Possessions est un thriller en 6 épisodes dans un Tel-Aviv désertique, violent et chiadé.

Le jour de son mariage délicieusement clinquant, tout tourne mal pour la jolie Nathalie (Nadia Tereszkiewicz, nouvelle Hit girl découverte aux côtés de Benjamin Biolay dans son dernier clip et dans la 4e saison de la série Dix Pour Cent): non seulement sa superstitieuse mère juive-tunisienne part en live, mais à l’heure de la pièce-montée, après que la lumière se soit rallumée, on retrouve son mari mort égorgé à ses pieds et elle, le couteau dans les mains. Un drôle de vice-consul français (Réda Kateb) va lui venir en aide alors que la justice israélienne la croit définitivement coupable.

Dans un Tel-Aviv haut en couleurs et aux longues plages désertiques, l’ambiance thriller s’installe au long des 6 épisodes très travaillés. Réda Kateb est extraordinaire, les personnages secondaires, incarnés par Tchéky Karyo, Judith Chemla, Noa Koler ou Ariane Ascaride sont superbement écrits. Et le côté fantastique marche bien, notamment mêlé de considérations sur le religieux et la superstition, malgré certaines séquences plus attendues.

Seul petit bémol avant de se plonger ou replonger dans cette fresque réellement internationale et aboutie : autant la superbe Nadia Tereszkiewicz crève l’écran, autant ses formes (et ses bleus) omniprésents à l’écran dérangent un peu par leur lascivité qui semble longtemps gratuite.

Possessions, de Shachar Magen et Valérie Zenatti, avec Nadia Tereszkiewicz, Reda Kateb, Dominique Valadié, Ariane Ascaride, Judith Chemla, Noa Koler, Aloïse Sauvage, Tzahi Grad, Roy Nik et Tchéky Karyo, 2020, 6X52min, Haut et Court, à voir sur myCANAL visuel :affiche de la série.