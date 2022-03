« Johnny par Johnny » : la série documentaire évènement sur Netflix

Après Angèle, Taylor Swift ou encore BigFlo et Oli. Netflix proposera dès ce 29 mars un documentaire sur Johnny Hallyday.

Johnny par Johnny, c’est le nom de cette série documentaire en cinq épisodes sur la carrière de la rock star française. Le taulier sera présent ainsi à l’image accompagné d’extraits et d’interviews de ses proches, que l’on nous promet inédites. Réalisé par Alexandre Danchin et Jonathan Gallaud. A savoir que le compagnon actuel de Laeticia Hallyday, Jalil Lespert le réalisateur de Yves Saint Laurent (celui avec Pierre Niney) prépare lui aussi son projet, un biopic cette fois-ci sur le chanteur. Mais selon Allociné ce projet n’en est qu’au stade de l’écriture….

Johnny survit à Jean-Philippe Smet

Depuis sa mort, en décembre 2018, l’idole des jeunes est resté au panthéon des chanteurs préférés des français. Avec de grands concerts-hommages, il n’a pas cessé de nous inspirer et l’on a pu l’écouter post-mortem notamment à travers un album d’inédits et un album symphonique. L’album posthume, Mon Pays c’est l’amour (lire notre critique) album posthume marquant par sa force et sa vie. Le mythe Johnny a rendu éternel l’homme que l’on va découvrir et redécouvrir sur nos écrans.

Une carrière riche devant la caméra

Les incursions dans le septième art sont nombreuses de la part du chanteur. Dans Jean-Philipe de Laurent Tuel, sorti en 2006, il tient son propre rôle aux côtés Fabrice Luchini. On pense également à L’homme du train de Patrice Leconte, où il incarne un héros à la gueule marqué qui débarque dans une petite ville d’Ardèche. Et puis il y a Claude Lelouch qui lui fait jouer dans Salaud, on t’aime un personnage irrésistible pour tous ses proches. Enfin, Johnny, Salut les Copains et fan des sixties et de l’arrivée de la télé obligent, est également un héros de clips, comme celui de on a tous quelque chose de Tennessee et sa mise en scène si puissante. Plusieurs documentaires aussi lui sont déjà consacrés comme J’ai tout donné, réalisé en 1972 par François Reichenbach, qui retrace la vie du chanteur au début des années 1970.

On vous laisse avec cette bande-annonce et on vous donne rendez-vous le 29 mars pour regarder la série documentaire :