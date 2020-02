Hommage à Claire Bretécher : Agrippine en accès libre sur Arte

Quelques jours après le décès de Claire Bretécher, alors que les hommages affluent de toutes parts, Arte, a choisi, quant à elle, de mettre en ligne l’intégrale de la série animée « Agrippine ».

La BD

Claire Bretécher publie en 1988 le premier tome des aventures d’Agrippine en 1988. C’est aussitôt un succès en librairie. La bande dessinée met en scène les dilemmes existentiels et les préoccupations futiles d’une jeune parisienne en pleine crise d’adolescence. Trois ans plus tard, en 1991, Bretécher sort le deuxième album et d’autres suivront : en tout la série comporte huit livres dont le dernier est publié en 2009.

L’adaptation TV

Devant l’engouement pour la BD, la série Agrippine est adaptée à la télévision en dessin animé : 26 épisodes de 26 minutes. Elle est diffusée à partir du 12 novembre 2001 sur Canal+, il s’agit d’une coproduction entre Ellipse Anime, Arte, Canal+, avec la participation de Channel 5. Également connue pour doubler régulièrement Scarlett Johansson, Julia Vaidis-Bogard prête, dans la série, sa voix à l’adolescente attachiante.

En ligne sur Arte.tv

Les épisodes sont disponibles en libre accès jusqu’au 13 mai prochain, sur le site de la chaîne franco-allemande. Rendez-vous donc sur le site d’Arte pour les découvrir ou les revoir.

Visuel : © Album d’Agrippine, l’intégrale – Dargaud