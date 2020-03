Événements culturels repoussés : quelles dates annoncées ?

Depuis une semaine, la France entière retient son souffle, attendant chaque jour de nouvelles mesures de plus en plus drastiques.

Samedi dernier, le 14 mars, tous les lieux publics non indispensables ont dû fermer leurs portes. Bars, cafés, restaurants, mais aussi musées, salles de concert, théâtres, stades de sport, cinéma… La vie culturelle et sociale du pays vient d’être mise sur pause, pour une durée de temps indéterminée. Ce qui oblige tous ces lieux à suspendre leur activité « jusqu’à nouvel ordre ».

Face à l’incertitude qui entoure le virus, sa progression, et sa disparition, la plupart des théâtres ont pour l’instant choisi une annulation pure et simple de leurs spectacles, sans proposition de report. Un remboursement est tout de même possible depuis les sites internet des salles. C’est pour l’instant le cas du Théâtre de la Ville, qui annule toutes ses représentations jusqu’au 18 avril. Le Théâtre National de Chaillot fait de même, jusqu’au 22. D’autres salles, comme l’Odéon, La Villette, ou encore les Bouffes du Nord, n’ont pour l’instant pas annoncé de dates de réouverture possible. Malheureusement, la situation restant très instable, il est difficile d’obtenir des informations claires et précises quant au report de certains événements, expositions ou spectacles.

Des grosses salles comme les Accord Hotel Arena et La Défense Arena ont déjà annoncé le report de certains concerts, avec des dates en mai, juin, et septembre. C’est le cas des concerts de Maitre Gims, Tryo, M Pokora, les Cowboys fringants et bien d’autres. Toutes les tournées de ces artistes ont été décalées, à travers la France.

La sortie de films en salles de cinéma a aussi été reportée. Le tant attendu nouvel opus de James Bond, Mourir peut attendre, qui devait sortir tout début avril, ne sortira qu’en novembre. D’autres films comme Miss ou La Daronne sont soumis à des décisions similaires. Et on peut facilement imaginer qu’avec la fermeture de tous les cinémas, tous les films programmés ces prochaines semaines seront également reportés à plus tard.

Plus largement, les événements sportifs ou les rassemblements de tous genres connaissent le même sort. Le marathon de Paris, ainsi que la fin du tournoi des Six Nations sont reportés en octobre 2020. De grosses interrogations subsistent par rapport à l’Euro de foot, et aux JO, qui doivent avoir lieu cet été. La journée du Dessin aux Beaux-Arts de Paris, mais pas de nouvelle date pour l’instant. Il en est de même pour le Drawing Now Paris 2020, salon de dessin contemporain. Le festival des Arts Martiaux est quant à lui reporté en juin.

