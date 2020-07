‘Eutopia’ : le nouvel EP engagé du groupe anglais Massive Attack

Ce nouvel EP de trois pistes a été crée dans cinq villes durant la période du confinement due à la COVID-19. Résolument engagé, ce nouveau bijou évoque de manière ingénieuse les défaillances de notre système mises en lumière par la crise sanitaire, notamment celles en matière de climat et de répartition égale des richesses.

Ce disque de trois titres a été réalisé en étroite collaboration avec d’autres artistes tels que Young Fathers, Alger et Saul Williams mais aussi AI Mario Klingemann qui a également contribué à cet EP. À l »image de la crise de la COVID-19, il porte une dimension mondiale. Il a en effet été travaillé dans cinq ville différentes par divers collaborateurs.

Le projet est co-écrit et produit par Massive Attack’s 3D, alias Robert del Naja, et avec le cinéaste et écrivain Mark Donne. Le ton de cet EP se veut résolument engagé, puisque la musique et les images présentent en fait toute une série d’arguments en faveur d’un changement du système mondial, présentés par le fondateur du principe du revenu de base universel Guy Standing, par Christiana Figueres, l’ auteure de l’accord de Paris sur le climat, ainsi que par le professeur Gabriel Zucman, inventeur de la politique américaine de l’impôt sur la fortune ».

Le groupe Massive Attack déclare d’ailleurs à propos de son nouvel EP : » Le confinement a mis à nu à la fois les meilleurs aspects et les pire défauts de l’humanité. Cette période d’incertitude et d’anxiété nous a poussé à méditer sur la nécessité évidente de changer le système nuisible dans lesquels nous vivons. Par un travail avec trois experts, nous avons créé un dialogue sonore et visuel autour de ces questions globales et structurelles; prenant la forme d’une urgence climatique autour de l’extraction des paradis fiscaux et du revenu de base universel. Il continue en affirmant la solidité de leur engagement politique, en évoquant l’esprit d’un EP dont » les éléments et les idées n’ont rien à voir avec les notions naïves d’un monde idéale et partait ». Il s’agit au contraire de montrer que ce nouvel EP a « tout à voir avec le besoin urgent et pratique de construire quelque chose de mieux ».

