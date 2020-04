Agenda des expos en ligne de la cinquième semaine de confinement

Une nouvelle fois, les rendez-vous et infos artistiques à ne pas manquer cette semaine.

Art Paris annule son édition 2020. Celle-ci, initialement prévu du 2 au 5 avril, elle avait déjà été repoussée du 28 au 31 mai, avant d’être définitivement annulée suite à l’allocution du Président de la République. Cette année, l’événement avait pour thème la péninsule ibérique, après l’Amérique Latine l’année dernière. Mais rendez-vous en avril 2021 pour une nouvelle édition dans la nouvelle structure du Grand Palais éphémère, au Champs de Mars.

Du 15 au 25 avril, le festival de photo map Toulouse devient e-map, avec une édition inédite en ligne. Chaque jour pendant 10 jours, les organisateurs vous propose de découvrir des expositions et des photographes grâce à des vidéos YouTube. Vous aurez également accès en ligne au journal de cette 12ème édition. Et le petit plus, afin de continuer à soutenir les artistes en cette période de crise, le festival s’est bien entendu engagé à payer les droit d’auteurs aux artistes qui participent à cette édition 2.0.

Les Musées de la Ville de Paris proposent en ligne une exposition sur l’un des monuments les plus connus de la capitale : « Notre Dame de Paris en plus de 100 œuvres ». 6 musées parisiens s’associent pour vous offrir l’accès à 127 œuvres retraçant toute l’histoire de la cathédrale. Croquis, peintures, dessins, maquettes etc. vous permettrons de vous plonger au cœur du monument ravagé par un incendie il y a maintenant un an. À retrouver ici.

Comme chaque semaine, découvrez également le programme d’activités hebdomadaire proposé par la Fondation Louis Vuitton, sur son site internet. Au programme cette semaine, ateliers à réaliser en famille, expositions, et concerts en ligne.

Les galeries

La Galerie Max Hetzler offre une série de visites virtuelles, d’interviews ou encore de photographies sur son site internet. À retrouver en particulier les peintures d’Ida Ekblad, que la galerie devait exposer du 21 mars à fin juin. La galerie présente ses différents espaces d’exposition à Berlin, Londres et Paris à travers des photographies. Toutes les vidéos sont disponibles sur les chaines YouTube et Vimeo de la galerie. Le site internet par ici.

Dans la même veine la Galerie Templon (Paris et Bruxelles) a mis en place une Viewing room pour offrir l’accès à l’exposition consacrée aux broderies de Billie Zangewa, « Soldier of Love », du 14 avril au 13 juin. À retrouver : des photos de l’exposition, mais aussi une vidéo de présentation avec l’artiste, et les détails de chaque œuvre. Le lien sur le site internet de la galerie.

L’exposition « Notre Sud » de Miriam Cahn, qui devait se tenir du 4 avril au 30 mai à la Galerie Jocelyn Wolff (espaces de Romainville et de Belleville) est elle aussi disponible en ligne. Des vidéos et des podcasts sont à retrouver sur le site internet de la galerie, mais aussi sur la chaîne YouTube et les réseaux sociaux.

Visuel : « Notre Sud », Miriam Cahn ©Galerie Jocelyn Wolff