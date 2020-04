L’agenda du week-end du 17 avril

Dans ce contexte confiné, on tient bon grâce aux événements en live organisés par les artistes et autres organismes culturels. Merci à eux ! Ce week-end, au programme:

Le Miamour, centre d’art alternatif international lance un appel à textes dès ce week end et pour le reste du confinement: nouvelles, poèmes, articles de recherche, écrits d’artiste, tous les formats et sujets sont possibles! L’occasion de partager ensemble notre confinement respectif. Les textes anglais ou français et d’une longueur maximale de 25000 caractères seront publiés en ligne. Alors envoyez vos créations à [email protected] Pour connaître les détails de l’initiative: ici.

Ce week-end, Radio Nova poursuit ses « Teufs d’appart » : comme à son habitude, Sims nous fait découvrir de manière insolite l’histoire du Hip-Hop. Ce samedi 18 avril de 21h à 00h, il accueille sur les ondes l’un des plus grands producteurs et dj de Hip-Hop, collaborateur des quelques Lil Wayne ou Kanye West : A-Trak, pour un live confiné depuis Montréal. Ensuite, ce sera au tour des renommés Atili et BIGA RANX qui se produiront depuis Tours. Plus d’informations ici.

Un live Covid-19 tenu par l’organisme Médecins Sans Frontières Suisse répond à vos questions sur la pandémie et les incertitudes qu’elle suscite. Un webinaire présenté ce soir vendredi 17 avril de 17h à 18h : pour accéder au direct, c’est par ici.

Dans la continuité du déferlement des live de Dj set, les fameux Metronomy se produiront en LiveStream à La Cigale ce 17 avril à partir de 17h ! Enfin l’occasion de participer à l’un de leur concert (virtuel certes) ! Pour participer au live, suivez l’adresse.

Retrouvez en accès libre sur Youtube l’espace Videobox du Carreau du Temple dédié à l’art vidéo. Pour cette nouvelle édition, le Centre national des arts plastiques (Cnap) présente deux œuvres de l’artiste Natacha Nisic dans lesquelles sont exposés les désastres qui ont touché la population de Fukushima. Pour les visualiser, c’est ici et là.

Visuel: Radio Nova, Teufs d’appart