Agenda de la semaine du 21 au 27 juin

L’été arrive ! Et avec une sélection de programmes culturels en tout genre à retrouver dans l’agenda de la semaine !

L’amour à la machine festival

Des cartes blanches sous le thème de L’Amour à la Machine ont été proposées à des artistes. Dès vendredi 25 à 18h le festival débute. Fragments d’un discours amoureux de Roland Barthes, performance de drags queen, stand-up, dj set… et cela reprend dès le samedi à 16h30 pour une activité « Peins et décore ta montgolfière » à partager avec des enfants dès quatre ans ! Puis on poursuit avec un atelier de carterie, un atelier créatif autour des fruits et légumes mais aussi du cirque, de la danse, de la musique et du stand up ! Pas de quoi s’ennuyer !

Plus d’informations : Altermachine

Requiem XIX de Laurent Couson

Le célèbre compositeur et chef d’orchestre français, dévoile sa dernière création ! Un requiem qui apporte un message d’espoir et « célèbre la vie et le vivre ensemble ». Le projet musical est écrit à la fois en hébreu, arabe et latin. Il a été inspiré par le mythe de la tour de Babel. À découvrir samedi 26 juin à 20h et dimanche 27 juin à 15h à l’église Saint-Médard à Paris. Il est également possible de le suivre au Livestream RecitHall en simultané.

Plus de renseignements : Requiem XIX

Le Cercle des Illusionnistes d’Alexis Michalik

La pièce de théâtre à succès d’Alexis Michalik créée en 2014, est à l’affiche du Théâtre du Splendid à partir du 26 juin. Elle nous transporte à travers l’Histoire. On croise Robert-Houdin, créateur de grands tours de magie, puis on suit les premiers pas du cinéma avec George Méliès, réalisateur en 1902 du « Voyage dans la Lune ».

Plus de renseignements : Le splendide

Montpellier Danse Festival

Du 23 juin au 6 juillet, le festival aura lieu ! L’un des grands temps forts de cette 41e édition est dédié à la danse israélienne. Cette année, le festival propose, un peu par hasard, un « focus » sur les chorégraphes à la tête des Centres Chorégraphiques Nationaux.

Plus de renseignements : Montpellier Danse.

Les Extatiques 2021

L’exposition monumentale en plein air de la Défense est de retour pour sa quatrième édition. À partir du 24 juin une douzaine d’œuvres d’artistes contemporain contactés par Fabrice Bousteau, directeur de la rédaction de Beaux Arts magazine et commissaire de l’exposition seront exposées.

Plus de renseignements : Les Extatiques

Gravity festival

Quand l’art urbain nous invite à réfléchir sur l’écologie. Premier festival d’art urbain au service de la planète, cet événement artistique et engagé va investir la Fondation GoodPlanet les samedi 26 et dimanche 27 juin. Deux journées mêlant conférences, ateliers et réalisations d’œuvres en direct devant le public. Les visiteurs auront accès à l’exposition en plein air de Vincent Muniez, à l’exposition Planète Océan qui occupe un étage du château, ainsi qu’à l’escape Game Mission Energie et à l’exposition Passeurs de sons. La programmation artistique est internationale, avec dix artistes, dont Fauna Graphic, Ceepil, ou encore Korail et Jace.

Plus de renseignements : Gravity festival

Et n’oubliez pas la fête de la musique ce soir !

Visuel : affiche Gravity festival.