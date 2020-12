Agenda culturel de la semaine du 7 décembre

Un agenda culturel bien hétérogène cette semaine. Entre deux conférences, faites-vous également plaisir avec du théâtre, de la danse et une lecture de contes réalisé par des drag queens !

Louder is not always clearer en direct du Théâtre de la Ville

Ce jeudi 10 décembre foncez voir Louder is not always clearer , pièce totalement décalée et particulièrement percutante. Jonny Cotsen est un touche-à-tout originaire du Pays de Galles qui vous propose d’entrer dans son quotidien en tant que sourd. Il campe pendant plus d’une heure un personnage coachant les entendants. Son personnage, qui lui ressemble évidemment beaucoup, vous parle de ses relations avec les entendants dans des domaines comme le foot, le sexe, l’éducation, le clubbing… Avec un humour britannique et un ton assuré, Jonny Cotsen fait de son handicap un véritable atout. Louder is not always clearer sera diffusé sur Youtube à ce lien en direct du Théâtre de la ville ce jeudi à 20h. Un rendez-vous à ne surtout pas manquer !

Contes à Paillettes – Lecture par des drags queens à retrouver en direct de la Gaité Lyrique

Et si on repensait les contes ? C’est ce que propose le collectif Paillettes mercedi à 16h30. Ici l’héroïne n’est pas forcément une jouvencelle en détresse, le héros à le droit de pleurer. Le collectif de drag queens Paillettes revisite les contes dans une démarche inclusive. Découvrez ces nouvelles histoires en direct de la Gaité Lyrique mercredi à 16h30, l’occasion d’apporter un peu de fraîcheur dans ce monde. L’évènement est à retrouver sur Facebook Live à cette adresse .

Freestyle 2.0 Version Battle – En direct de la Villette

La crème des danseurs de Freestyle est à retrouver ce week-end en direct de La Villette. Au programme de nombreuses battles sur de la house, du hip-hop, de l’électro… Samedi à partir de 15h c’est Freestyle 4 house avec des danseurs exceptionnels réunis autour de la musique house pour une battle mémorable ! Dimanche laisse place à la mode avec des défilés dansés qui mettent en valeur le travail de jeunes créatrices engagées. Huit équipes s’affronteront lors de ce dimanche haut en couleurs. Tout l’évènement Freestyle 2.0 est à retrouver en direct de la Villette sur Facebook et Instagram. Comment pourriez-vous manquer un tel programme ?

Conférence Les cours méthodologiques et populaires de philosophie : « L’opinion et la flatterie » en direct de la BNF

Depuis plusieurs années, la Bibliothèque nationale de France accueille « Les cours méthodologiques et populaires de philosophie ». L’occasion de se pencher sur des questions philosophiques gratuitement et avec à tout le monde. Cette semaine le thème s’intitule « L’opinion et la flatterie ». Une conférence proposée par Patrick Hochart, et à retrouver mardi 8 décembre de 12h30 à 14h en direct à ce lien .

Conférence Toute notre histoire 2 en ligne

L’historien Patrick Boucheron invite le chorégraphe Boris Charmatz pour cette deuxième conférence sur l’histoire. De quelles figures historiques, de quelles nouvelles statues avons-nous besoin pour le XXIe siècle ? Voilà ce que vont tenter de déterminer les deux hommes lors d’une conférence pour la Maison de la culture Seine-Saint-Denis Bobigny. La conférence est à retrouver ce mardi 8 décembre à 21h sur le site mc93.com .

