Les meilleures expositions qui rouvrent le 15 décembre 2020

Plus qu’une semaine à tenir avant la réouverture des musées qui nous ont tant manqué. De belles expositions ont été prévu à l’occasion de cette reprise culturelle et il y en a pour tous les goûts : les amateurs de peinture, de photo, mais aussi de mode et de musique ! Voici notre sélection des expositions à ne pas rater lors de cette réouverture le 15 décembre.

Fr ida Kahlo par Lucienne Bloch, l’expo gratuite de la Galerie de L’Instant

L’exposition intitulée « Le Regard d’une artiste », est une expo gratuite à voir du 15 décembre 2020 au 14 mars 2021 à la Galerie de l’Instant, dans le 3ème arrondissement de Paris. Elle nous donne un nouvel aperçu de Frida Kahlo à travers les yeux de son amie peintre et photographie, Lucienne Bloch. Ces photographies datant des années 1930 nous font découvrir le quotidien et l’intimité de la grande artiste mexicaine et la beauté des images et l’extraordinaire de la vie de l’artiste marquent l’esprit.

Exposition sur le chanteur Renaud à la Cité de la musique

A la Cité de la musique – Philharmonie de Paris, l’exposition sur Renaud rouvre le 15 décembre, et ce normalement jusqu’au 2 mai 2021. Cette grande exposition retrace, au plus grand plaisir des fans, le parcours de ce chanteur jusqu’à proposer des archives inédites où l’on découvre Renaud faire ses premiers pas de chanteur de rue puis monter sur la scène des cafés-concerts. Elle fait pénétrer le visiteur au sein de l’univers du chanteur, au cœur même des fictions musicales qu’il crée. L’exposition revient aussi sur ses engagements humanistes, son militantisme écologiste, ou encore ses nombreuses prises de position. Cette première grande rétrospective de l’artiste s’annonce bien nostalgique…

Si vous n’avez pas encore eu l’occasion de voir cette exposition au Palais de la Porte Dorée à Paris, c’est l’occasion ou jamais ! C’est dans ce Palais que Christian Louboutin puise les premières inspirations de ses créations. C’est donc là que vous plongerez dans l’univers du plus célèbre créateur de chaussures, dans cet univers nourrit de voyages, de pop culture, de spectacles, de danse, de littérature et même de cinéma. Un évènement qui risque de vous faire un peu trop aimer les chaussures…

L’exposition qui a tant plût au public rouvre ses portes jusqu’au 17 janvier 2021 à l‘Atelier des Lumières. Il s’agit d’une mise en scène visuelle et sonore qui plonge le public au cœur de la vie artistique du créateur Yves Klein, et nous fait redécouvrir ses œuvres, enveloppées par la musique de Mozart et de Thylacine. Une immersion au sein du bleu infini de l’artiste qui est aussi un hommage à la Méditerranée, l’un des premiers amours d’Yves Klein.

Le Musée d’Orsay rouvre ses portes au public

Au programme de la réouverture de ce célèbre Musée : du 15 décembre 2020 au 2 mai 2021, une exposition sur les origines du monde et l’invention de la nature au XIXe siècle sur l’esthétique symboliste. Jusqu’au 14 mars 2021, une exposition sur le photographe Girault de Prangey, un archéologie et historien de l’architecture des années 1850. Mais aussi, jusqu’au 2 mars 2021, sont réunis les tableaux de Laurent Grasso, sur la transformation de la nature par l’homme et de l’indissociable entrelacement du naturel avec le culturel.

Les expositions du Centre Pompidou rouvrent

Au programme de cette réouverture : l’exposition « Matisse, comme un roman », jusqu’au 22 février 2021, qui déploie plus d’une centaine d’œuvres issues de la collection du Musée national d’art moderne. Mais aussi la rétrospective sur Martin Barré, l’un des peintres abstraits les plus importants du 20e siècle, ou enfin l’exposition « Global(e) Resistance » sur des œuvres d’une soixantaine d’artistes dont une majorité sont issus des Suds (Afrique, Moyen-Orient, Asie, Amérique latine), exposition qui a lieu jusqu’au 4 janvier 2021.

L’exposition « Anticorps » est toujours à disposition du public, n’hésitez pas à vous y rendre ! Vous y trouverez aussi l’exposition » Violent Treasure » où l’artiste Futura 2000 peint sur les vitres du Palais de Tokyo, contaminant l’architecture du centre d’art et révélant un flash radioactif qui étend l’horizon. Inspiré du théâtre, le projet de Ulla von Brandenburg est aussi au rendez-vous. Installations, sculptures, performances et films sont spécialement conçus pour l’exposition.



Le Musée Fabre à Montpellier rouvre ses portes

Au niveau national, à Montpellier, le célèbre Musée Fabre rouvre ses portes au public avec une exposition sur « Le Canada et l’impressionnisme », organisée en collaboration avec le Musée des beaux-arts du Canada. L’exposition retrace la découverte et l’appropriation de la modernité impressionniste par deux générations d’artistes canadiens entre 1880 et 1930 et présente 35 artistes canadiens majeurs, encore trop inconnus en Europe.

Visuel : © https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=32639240