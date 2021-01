Agenda culturel de la semaine du 25 janvier

Qu’on nous lise des histoires, qu’on nous laisse déambuler dans les jardins de sculptures, et danser dans nos salons en fermant les yeux pour faire comme si, ou encore regarder des films au chaud, en faisant des oiseaux en origami.

Les orages– Sylvain Prudhomme

La Maison de la poésie invite le romancier voyageur Sylvain Prudhomme, pour une lecture-rencontre qui se diffusée en directe et gratuitement sur les réseaux du lieu culturel. Pendant une heure entendre lire l’écrivain, et parler de son nouveau roman Les orages; l’écouter nous parler de ces déflagrations individuelles, de ces tempêtes intimes qui bousculent les êtres, dans sa langue d’observateur pudique.

Quand: le 25 janvier à 19h

Où: ici

Réouverture du jardin de sculptures au Musée Rodin

Depuis samedi 23 janvier, le Musée Rodin a rouvert son jardin de sculptures au public. Véritable joyau de l’architecture rocaille, le jardin expose quelques uns des bronzes les plus célèbres du sculpteur: La porte des Enfers, Ugolin et Le Penseur. Un musée dans le musée, à ciel ouvert et niché au cœur du 7e arrondissement, l’occasion de voir et revoir en vrai les chefs-d’oeuvres de Auguste Rodin et Camille Claudel.

Quand: de 10h à 17h, tous les jours sauf le lundi

Où: Musée Rodin, 77 rue de Varenne, 75007 Paris

Festival premiers plans d’Angers

Le Festival premiers plans propose pour sa 33e édition une programmation en ligne pour le public, gratuite, à raison de deux séances par jour, en partenariat avec la vingt-cinquième heure. Sélection de courts-métrages, The Earth is Blue as an Orange, Le Kiosque, Petit Samedi. On se laisse porter tout au long de cette semaine par la sélection du festival, reconnue pour son exigence et son éclectisme, enfin son talent pour dénicher le meilleur de la création contemporaine.

Quand: du 26 au 31 janvier, deux séances par jour, une à 18h, l’autre à 20h30

Où: en ligne Inscription gratuite dans la limite des places disponibles (400 places)

Stream from Bassins de Lumières: Arnaud Rebotini, Djedjotronic et Traumer

Electronic Subculture et Mixmag France tournent le dos à 2020 et se lancent dans l’organisation d’un événement grande dimension. Depuis les Bassins de Lumières à Bordeaux, le plus grand centre d’art numérique au monde, se produiront trois artistes emblématiques de la scène électronique française: Arnaud Rebotini, Djedjotronic et Traumer. Plongés dans les univers visuels de Paul Klee et Gustav Klimt, pour une rencontre inédite entre l’univers électronique et la peinture devenue monde des installations lumineuses.

Quand: du 26 au 28 janvier

Où: en ligne

Origami For Life

Le Palais de Tokyo reçoit depuis mi-décembre des cocottes en papier. Celles-ci prennent progressivement place dans une suspension mobile, véritable nuée qui ne cesse de croître à mesure que parviennent les nouveaux origami. Evolutive et immersive, la forêt d’oiseaux représente la force solidaire du Samu social qui permet chaque année à de nombreux individus de prendre leur envol. Cette œuvre participative pensée par l’artiste Charles Kaisin invite chacun à suivre les patrons disponibles pour ajouter son oiseau au nuage de papier.

