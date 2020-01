Agenda cinéma de la semaine du 2 janvier 2020

Documentaires, fictions, drames et comédies sont de sorties pour cette nouvelle décennie de 2020 …

Cunningham – Alla Kovgan

Une plongée dans l’univers du danseur et chorégraphe américain qui célébrait son centenaire en 2019. Un prolongement du festival d’automne et de ses pièces à nouveaux mises en lumière comme celle du ballet de Lyon . Le documentaire lui rend aussi hommage en retraçant tout son parcours et les rencontres artistiques qui ont marqué sa vie comme celle avec John Cage et Robert Rauschenberg.

Ghost tropic -De Bas Devos

Le film a reçu 4 nominations notamment pour le Prix Fipresci. Un film à ne pas rater qui se déroule en une nuit. Quelques heures autour d’une belge à Bruxelles qui s’endort dans son bus et qui se retrouve au terminus de la ligne sans savoir où elle est. Un film sur les rencontres quelle va faire, sur les lieux quelle va découvrir.

L’art du mensonge – Bill Condon

Escroquerie, manipulation et séduction avec Helen Mirren et Ian McKellen. L’arnaqueur décide de s’attaquer à une veuve pour lui prendre son argent. Mais cette escroquerie les mènera tous les deux dans une plus grande machination où ils sont les figures centrales.

Séjour dans les mont Funchun – Gu Xiaogang

Un film chinois entre la romance, le drame et le documentaire. Qui relate l’histoire d’une famille qui vit au grès de la nature, suivant ses flux et le temps de saisons. Des paysages qui évoluent ainsi que ses personnages. Une jolie poésie visuelle qui témoigne d’un art de vivre.

Le miracle du Saint Inconnu – Alaa Eddine Aljem

Plongé dans des paysages à couper le souffle, Amine va tenter de récupérer ce qu’il avait caché 10 ans plus tôt dans le désert. Mais cette colline a bien changée et est maintenant devenu un lieu de pèlerinage pour prier au dessus de la tombe du Saint Inconnu. Découvrez notre critique du film ici.

Official Secrets – Gavin Hood

Nous sommes en 2003 quand l’Angleterre et les Etats Unis veulent intervenir avec les forces militaires en Irak, ils n’obtiennent pas la majorité des votes de l’ONU. Une lanceuse d’alerte fait ainsi des recherches pour faire pression sur certains membre de l’organisation internationale. Sa vie va prendre un nouvel aspect, oppressant et dangereux pour elle et ses proches. Nous vous proposons une nouvelle expérience, le cinéma de haute qualitée à la maison, alors tentez de remporter des liens du film en e-cinema en jouant à notre jeu concours ici.

Visuel: Affiche film Cunningham par Alla Kovgan