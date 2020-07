La maison Ralph & Russo innove avec son avatar, Hauli

Tamara Ralph – directrice artistique de la maison Ralph & Russo – a décidé, pour la présentation en ligne de sa collection Haute Couture automne-hiver 2020-2021, de ne dévoiler au public que huit robes. Les autres silhouettes, 52 au total, furent montrées sous la forme de croquis, revenant ainsi aux racines traditionnelles de ce milieu si intrinsèquement lié au coup de crayon du créateur. Mais c’est aussi un apport moderne, car empreint de technologie, qui a retenu notre attention…

De la même façon que Maria Grazia Chiuri pour Dior, Tamara Ralph a pris le parti de se réfugier dans un monde empli de fantaisie pour contrer cette période difficile où le rêve tient une place essentiel pour continuer à avancer. Les locaux de la marque étant basés à Londres, il n’était point aisé de s’approvisionner en matériaux étrangers avec la fermeture des frontières sans parler des mesures de distanciation sociale compliquant fortement le travail en équipe. Quoi de mieux comme évasion que de se pencher sur la beauté du monde, et tout particulièrement sur ces sept merveilles contemporaines, comme la Muraille de Chine ou encore Petra en Jordanie ?

Tamara Ralph a également tenu à s’imprégner de la palette naturelle de notre planète, notamment au travers de sa flore aussi délicate que diversifiée. En résulte des teintes éclatantes et pastels pour satisfaire les envies et besoins de toutes les femmes, quelles que soient leur carnation : bleu azur, vert sapin, lilas, jaune ensoleillé nous dessinent un paradis bel et bien sur Terre. Les motifs végétaux se succèdent, alternant avec des silhouettes tout en taffetas ou organza.

Mais cette collection empreinte d’émerveillement nous surprit de part sa présentation tournée vers l’avenir avec la toute première expérience de show numérique proposée par la marque. Pour cela, un avatar fut mis spécialement au point : Hauli, dont le nom fait référence à la force et à la puissance en swahili traditionnel. Pour la directrice artistique de la maison, le rôle d’Hauli va bien au-delà de la présentation en représentant les valeurs défendues par la marque. Comme une muse, elle serait le porte-drapeau de Ralph & Russo en devenant la femme moderne par excellence, fusionnant passé et nouveauté, force et élégance, à l’initiative de changements comme l’avait soulignée Naomi Campbell pour l’ouverture de la Haute Couture Online.

Crédits : captures d’écran réalisées à partir de la vidéo de présentation de la collection automne-hiver 2020/2021 de Ralph & Russo