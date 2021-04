5 applis « smart » pour partir à la rencontre de la culture

La culture est essentiel, nous en sommes persuadés, bien que le gouvernement essaye de nous persuader du contraire. Parfois, (surtout en ce moment) nous avons du mal à savoir où regarder pour la trouver. Ainsi, Toute La Culture, a regroupé pour vous 5 applis « smart » qui facilitent vos rencontres avec la culture ! Gardez votre smartphone en main, mais n’oubliez pas de lever la tête !

Toot Sweet

Homophone anglais de notre injonction française « toute suite ! », l’application Toot Sweet se donne pour objectif de répondre à tous nos besoins culturels dans l’instant (ou presque). Disponible uniquement sur Paris, il vous suffit d’ouvrir l’appli pour découvrir toutes les manifestations culturelles et soirées branchées autour de vous ; si vous avez des envies précises (spectacle, verre en terrasse, concert…), vous n’avez qu’à sélectionner la catégorie et faire défiler les propositions. Mais il y a encore mieux ! Afin d’aider les lieux partenaires présents sur l’application et inciter les utilisateurs à s’y rendre, Toot Sweet vous propose de prendre en photo votre ticket de consommation (reçu d’une place de théâtre, note de votre cocktail, facture de votre diner aux chandelles) et de le laisser le jeu du hasard décider : si vous alignez trois fruits sur la machine virtuelle, c’est jackpot ! L’application vous rembourse – en quelques jours ouvrés et après vérification du ticket. Alors, quand les musées et terrasses rouvriront, n’oubliez pas de télécharger Toot Sweet.

Street Art Cities

Street Art Cities, propose de visiter les lieux urbains d’une nouvelle façon ! Gardez une trace et dénichez les plus belles œuvres de Street Art grâce à cette application internationale. Vous pouvez sélectionner la ville où vous vous situez pour ensuite partir en quête de ces œuvres sur les murs de la ville, et livre un petit texte explicatif sur celle-ci et son artiste ! Les amoureux des fresques urbaines peuvent également documenter l’application en renseignant les pépites artistiques qu’ils ont croisées, en les prenant en photo. Plus de 32 000 œuvres ont déjà été recensées dans 91 pays et 806 villes.

Keetiz

Si on ne saurait pas mieux en parler que son créateur Jean-Christophe Russier, l’application Keetiz fait partie de ces applications incontournables qui s’investissent dans la culture. Selon les lieux partenaires référencés, Keetiz propose une offre de cashback afin de nous inciter à consommer et d’aider les plus petits commerçants ; un duo gagnant-gagnant qui nous permet, au bout de quelques pièces de théâtres, deux ou trois chocolats et autres achats, de « cagnotter » assez pour, par exemple, aller au ciné. Après avoir connecté son compte bancaire, vos achats en carte bleue seront en effet comptabilisés (et remboursés) automatiquement, jusqu’à hauteur parfois de 20%. La fièvre du shopping post-confinement n’a qu’à bien se tenir…

Culture Pic

Devenez votre propre guide touristique avec l’application Culture Pic, le « Shazam » des monuments. L’idée de l’application est née d’Achille Burah alors qu’il voyageait à Madrid, et voulait reconnaitre un édifice ! C’est très simple, avec une simple photo du monument, l’appli l’identifie et vous raconte son histoire et des anecdotes insolites, renseignées par des professionnels du tourisme et des passionnés d’histoire. Une carte de la ville est également disponible. Elle affiche les monuments que vous avez découverts et constitue un véritable carnet de voyage, et rends toutes vos promenades et visites, inoubliables.

Émile

« J’ai sous les yeux les cinq mille hectares du monde où il a été le plus pensé, le plus parlé, le plus écrit. » (Jean Giraudoux, Prière sur la tour Eiffel, 1923) telle est la devise d’Émile, l’application qui vous fait redécouvrir les plus beaux endroits de Paris, avec les écrits des auteurs classiques et modernes de la littérature française. Vous passez devant le Panthéon ? L’application vous géolocalise et vous propose un extrait du Panthéon selon Edgar Quinet ! Vous vous baladez au Bon Marché ? Emile Zola vous accompagne avec un extrait du Bonheur des Dames. Cette appli développée par Hachette Livre, vous permet également de proposer des extraits de vos auteurs préférés en fonction de votre localisation ! Alors, vous partez en balade ?

Visuel : ©Yann Caradec. La Tour Eiffel vue de la Tour Saint-Jacques, Paris. (2014)