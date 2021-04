L’agenda du weekend du 24 au 25 avril

Pour ce nouveau weekend confiné et menacé par la pluie, on vous propose de netflix & chill devant une nouvelle série, d’analyser notre société aux côtés d’un grand philosophe depuis son canapé, ou encore de voyager jusqu’au Japon le temps d’un weekend, sans même quitter son salon… Rien que ça.

Bingewatcher Shadow and Bone sur Netflix

Disponible dès ce vendredi 23 avril, la dernière série produite par Netflix Shadow and Bone est à dévorer sans modération. Adaptée de la trilogie à succès Grisha de l’auteure américaine Leigh Bardugo, cette série fantastique nous emporte dans de contrées lointaines — ce qui, en ce moment, ne peut nous faire que du bien — au royaume de la Ravka, où une orpheline aux pouvoirs puissants détient entre ses mains le destin de toute une nation. Popcorn et couettes sont fortement recommandés.

Déchiffrer le monde avec Aliocha Wald Lasowski

En live Facebook de 17h à 18h sur la page de la Librairie Kléber, le philosophe Aliocha Wald Lasowski présentera samedi 24 avril son dernier ouvrage paru aux Éditions Bayard, Edouard Glissant. Déchiffrer le monde, inspiré par les mots du penseur antillais Édouard Glissant. Le philosophe explore la thématique difficile du racisme et des violences policières, actuelles comme antérieures, et se demande comment réinventer une société fragilisée par l’Histoire. Les mots d’un philosophe pour panser les maux d’une société, à retrouver samedi ici.

Les journées du Japon depuis son salon

Du 23 au 25 avril, les Journées dédiées à la découverte du Japon se feront entièrement en ligne sur les réseaux sociaux de l’Association Dejima, tenue par les étudiants du département japonais de l’INALCO. Au programme, quiz, jeu-concourss Budji, entretien-vidéo avec des youtubeurs, découverte des musiques et danses d’Okinawa et même un concert live de l’artiste Blue dès ce soir à 20h ! À défaut de pouvoir voyager, ce weekend promet d’être riche en découvertes.

Visitez l’exposition « Jean » de la Cité des sciences et de l’industrie

Ce samedi et dimanche 24 et 25 avril, la Cité des sciences et de l’industrie vous propose une visite virtuelle et guidée à suivre depuis votre lit ! Cette exposition sur le Jean prévue initialement du 8 décembre 2020 au 22 janvier 2022 se numérise pour le plus grand plaisir de nos yeux. À vivre seul ou à partager en famille, l’exposition explore le jean « sous toutes ses coutures » – consommation, industrie, innovation… Moyennant 8 euros, la visite se fera via une réunion Zoom au cours de laquelle les visiteurs, bien que virtuels, pourront partager un temps d’échange avec leur guide. Réservations en ligne, ici.

Vernissage en ligne de la nouvelle exposition du Mucem

La nouvelle exposition « Déflagrations. Dessins d’enfants et violences de masse » du Mucem est à découvrir en ligne, en attendant sa réouverture (on l’espère) prochaine. Présentée en direct par le journaliste Stéphane Stasi sur les réseaux sociaux du musée, l’exposition propose de découvrir le thème de la guerre (de 1914 à la Syrie contemporaine) par le prisme de plus de 150 dessins d’enfants, « hommage au geste de création des enfants qui dans ces guerres, ont repris une forme de langage, celui de tracer, de dessiner, de se dessiner« . Le commissaire de l’exposition Zérane S. Girardeau se joindra également au direct, aux côtés de l’artiste Enki Bilal ainsi que de la porte-parole du Haut-Commissariat pour les réfugiés aux Nations unies en France, Céline Schmitt. À découvrir sur la page Facebook du musée.

Visuel d’en tête : © Affiche de la cité des sciences et de l’industrie