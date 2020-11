Un rideau de scène du Met de New York vendu aux enchères

La maison de vente britannique Bonhams propose pour quelques centaines de milliers de dollars une pièce réalisée par Marc Chagall

Après des années de conception le Metropolitan Opera de New York (Met) ouvre ses portes en septembre 1966. L’artiste peintre Marc Chagall crée deux fresques pour l’entrée du bâtiment. Il contribue une nouvelle fois au célèbre opéra New Yorkais en conceptualisant un rideau pour la production d’une des premières pièces du Met en 1966 : La flûte enchantée de Mozart. La pièce aussi artistique que monumentale mesure plus de 19 mètres de haut pour 13 mètres de large…

Le rideau conçu par Marc Chagall a appartenu à un riche homme d’affaire qui s’en est séparé faute de place. Si au contraire vous avez un espace suffisant pour accueillir un objet d’une telle valeur, Bonhams le propose aux enchères. La maison de vente britannique estime que le bien du Met se négocie entre 250 000 et 450 000 dollars.

Joli coup donc pour la célèbre et prestigieuse maison d’enchères britannique. Reste à savoir qui aura l’envergure de s’offrir ce mythique rideau de scène, ancienne propriété du Met de New York ?

Visuel ©Marina Agostini Creative Commons