L’Oréal révolutionne la visioconférence

« Signature Faces » la nouvelle innovation du groupe industriel français de produits cosmétiques. Une expérience de make-up à l’ère du digital en collaboration avec l’agence Virtue.

À l’heure ou le confinement rime avec 2020, le télétravail est devenu le train train quotidien d’une grande partie de la population. Les visioconférences s’enchainent sur les diverses plateformes : Zoom, Meet, Skype, Teams, Hangout… C’est ainsi que l’Oréal a lancé sa nouvelle innovation. Qui n’a pas rêvé de se réveiller toute pimpante à 7h55 pour sa visioconférence de 8h ? C’est désormais possible avec « Signature Faces ».

L’Oréal propose à présent toute une palette de maquillage virtuel disponible sur les principales plates-formes de vidéo-conférence. Cette gamme se décline en trois collections : « Volumising Capsules », « Plump Shot » et « Fire Match ». Au total ce sont 10 filtres signés l’Oréal uniquement disponibles en virtuel. Pour être maquillée en vidéo-conférence, il suffit de télécharger le logiciel Snapcam disponible sur Mac et Windows. Par la suite vous accédez à « Signature Faces » et les filtres s’ajoute sur la webcam de votre ordinateur. Il n’a jamais été aussi rapide de se maquiller, il suffit désormais d’un clic !

Ce n’est pas un premier pas dans le virtuel pour l’Oréal. Il était déjà possible de tester un mascara, un rouge à lèvres ou une teinte de coloration sur le site internet de la marque. Ou encore de réaliser votre diagnostic de peau en un selfie avec « Skin Genius ».

Alors à vous le teint frais et réveillé de 8 heures à 18 heures !

Visuel :©Vicente Nieves Moro