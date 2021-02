Seras-tu là ? De Solal Bouloudnine : tout commence et tout finit avec Michel Berger

Puisque rien ne dure vraiment, si vous êtes un professionnel de la culture, ruez-vous sur ce spectacle tragiquement drôle où la prise de conscience de la fragilité de la vie se transforme en variété des années 90

Message personnel

Solal Bouloudnine est un génial comédien qui nous a souvent fait rire à la table des Chiens de Navarre. Cette fois ci, il joue un seul en scène pas si seul. À l’écriture et à la mise en scène de ce presque stand up, il est accompagné de Maxime Mikolajczak & Olivier Veillon.

Alors pourquoi faire un spectacle seul ? (à part pour faire plaisir à sa mère juive ?). Hein ? Pourquoi ? Pour faire rire les gens ? Non ça c’est un dommage collatéral, car oui il vaut mieux en rire. Non, la vraie raison est eschatologique, rien que ça. La raison tient en plusieurs questions : pourquoi je ris ? « Pourquoi je pleure ? » Bref à quoi sert la vie puisque que ça finit à chaque fois? Et c’est ce point là qui obsède Solal depuis ce 2 août 1992. Michel Berger meurt d’une crise cardiaque à 44 ans à deux mètres de la maison de vacances de ses parents à Ramatuelle. Solal a 6 ans, onze mois et 20 jours et vient de comprendre que la mort peut être brutale en plus d’être inévitable.

« Heureux valeureux comme tout »

Ce spectacle commence par la fin et finit par le milieu, ça vous pose un cadre. Et à la fin, c’est à dire au début nous sommes dans la chambre d’un petit garçon en 1992. Draps Schtroumpfs, Stickers Tortues Ninja ou Charly et Lulu, rien ne manque. Lui est habillé en joueur de tennis au tee-shirt et au short ultra tachés. Progressivement et images d’archives à l’appui, on remonte le fil. Au fur et mesure, on comprend que la pièce n’a rien de superficielle et légère. Il n’est question que de Solal en fait.

Et Solal Bouloudnine est du genre structuré. Il tient le rythme de ce spectacle où il change de personnage chaque minute, mais toujours de son point de vue. Ses amis, son père chirurgien ( scène mythique d’opération à ventre ouvert sur un énorme ours en peluche), Franck Bosco, une institutrice et une secrétaire de vie (ce serait long à expliquer). Il se promener dans un jeu de rôle à lui seul, avec la distance nécessaire qui permet au rire d’exploser.

La pièce est formidable, parce qu’il est drôle de rire de la mort, toujours et peut être aussi parce-que c’est au milieu de nos vies que l’on finit par commencer à comprendre un peu… Le début.

Jeudi 4 et vendredi 5 février à 15h au Monfort Théâtre sur réservation auprès du service de presse.

Visuel : affiche